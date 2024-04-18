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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmesi hakkında konuştu.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Özel, şunları kaydetti: "Randevu isteyeceğiz tabii ama şöyle bir takvimlendirmemiz var. Seçim sonuçlarını değerlendirip bundan sonrasına ilişkin yol haritamızı belirliyoruz. Parti grubumuzla da bir toplantı yapmayı planlıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yapacağım toplantının gündemini kendi adıma oluşturup kendisinden randevu talep edeceğiz. Bu görüşme bir nezaket ziyareti değil biz nezaket görüşmesini bayramda telefonda yaptık. Bu ziyaret Türkiye'nin gelecek dönemiyle ilgili olarak, Türkiye ekonomisinin yüzde 80'ine nüfusun yüzde 65'ine hizmet veren belediyelerin ve son birlikte girilen seçimin birinci partisinin genel başkanının, son seçimlerin ikinci partisi ama bir önceki seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilmiş olan ve bir partinin genel başkanı olan Sayın Erdoğan ile yapacağı bir görüşmedir. Sayın Erdoğan da konuşacağımız konular var diye ifadede bulunmuş. Benim de önemli gündemlerim olacak.

"ÖNCEKİ DÖNEM GENEL BAŞKANLARIMIZLA DA GÖRÜŞÜP GİDECEĞİM" Bu konuda partimizden, grubumdan, belediye başkanlarımdan görüş alıyorum. Bunu olgunlaştırdıktan sonra öyle kısa bir görüşme için değil, belki gündemleri önceden de müzakere ettiğimiz uzun ve yapıcı olmasını ümit ettiğim, sonuçlar alacağımızı düşündüğüm ve bundan sonraki Türkiye açısından anlamlı olabilecek bir sürece gireceğiz. O yüzden o görüşme için önce parti içi kurullarla tüm temaslarımı tamamlamam gerekiyor. Hatta önceki dönem genel başkanlarımızın her birisiyle son aşamada fikirlerini alarak gideceğim. Çok gecikmez ama önümüzdeki hafta ondan sonraki hafta tabii Sayın Erdoğan'ın da takvimine göre özel kalemler onu hallederler. Ondan sonra da gerisini konuşuruz."