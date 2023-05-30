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Süper Lig'in bitimine iki hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray'ı kutlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını yürekten tebrik ediyorum.

İşte diğer siyasi isimlerden kutlama mesajları...

Fuat Oktay (Cumhurbaşkanı Yardımcısı): Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray’ı, taraftarını ve tüm Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum. Avrupa’da mücadele edecek tüm takımlarımıza şimdiden başarılar diliyorum.

Mustafa Şentop (TBMM Başkanı): Spor Toto Süper Lig'in 36. haftasında konuk olduğu MKE Ankaragücü'nü yenerek sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ı ve sarı-kırmızı renklere gönül vermiş taraftarlarımızı yürekten tebrik ediyorum.

İbrahim Kalın (Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü): Spor Toto Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu olan Galatasaray'ı ve Galatasaray camiasını gönülden kutluyorum.

Numan Kurtulmuş (AK Parti Grup Başkanvekili): Süper Lig 2022-2023 Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı tebrik ediyorum

Muharrem Kasapoğlu (Gençlik ve Spor Bakanı): "Spor Toto Süper Lig'in 2022-2023 sezonunda şampiyon olarak ipi göğüsleyen Galatasaray'ı tebrik ediyorum. Gösterdiği başarılı performansın ardından şampiyonluk yarışını zirvede tamamlayan sarı-kırmızılı ekibin bu başarısında emeği geçen başta futbolcular ve teknik ekip olmak üzere, yönetimi ve bütün Galatasaray camiasını kutluyorum."

Kemal Kılıçdaroğlu (CHP Genel Başkanı): Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray camiasını yürekten kutluyor, Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diliyorum.



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