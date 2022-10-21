Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üniversitesi'nde düzenlenen 'Blokzincir İstanbul' zirvesinde konuşuyor:

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Teknoloji değişim hızının arttığı bir alandır. Bizim de bu hıza uyum sağlamamız şart.

-İnternette fiber altyapı konusunda biraz yavaş gidiyoruz, onu da hızlandırmamız gerektiğinin farkındayız.

-Ülkemizin son 20 yılda araştırma geliştirme konusunda kat ettiği yol çok önemlidir.

-Blokzincir teknolojisinin kamuoyunda popüler olmasının nedeni kripto paraların

-Dijital varlıklar teknolojinin yakıtı, blokzincir ise teknolojinin vasıtasıdır.

-Dijital varlık deposuna yakıt koyan olmaktan ziyade, bizzat bu aracı kullanan ülke olmak istiyoruz.

-Başkalarının açtığı sanal dünyalarda yer almaya çalışmak yerine kendi evrenimizi kurmak peşindeyiz.

-Cumhuriyetimizin 99. yıl dönümünde banttan indirme törenini yapacağımız Togg otomobilimiz de ülkemizin teknolojide geldiği seviyenin sembollerindendir.

Devamı geliyor...