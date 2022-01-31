Son dakika haberi: Kabine Toplantısı kararları açıklandı! 31 Ocak Kabine Toplantısı kararları ve sonuçları ne oldu?

HABERTURK.COM

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "2022 yılında tarımsal destekleme bütçesini 3,2 milyar liralık ilaveyle 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini paylaşmak istiyorum." dedi.

Erdoğan, "Sanayi kuruluşlarına uygulanan kısmi enerji kesintisini önemli ölçüde azalttık. Yakında tümüyle kaldırıyoruz." ifadelerini kullandı.

KADEMELİ ELEKTRİK TARİFESİNDE DÜZENLEME

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "En düşük tarifede günlük 5 kilovat olarak hesaplanan elektrik tüketim tutarını 7 kilovata dolayısıyla aylık tüketimi 150 kilovattan 210 kilovata çıkarıyoruz. Şubat ayında sarf edilecek elektriğin faturası, vatandaşlarımız lehine yapılacak yeni düzenlemeye uygun şekilde gelecektir. Dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz. Elektrik faturalarının iki-üç kat arttığı yönündeki şikayetler üzerine ilgili kurumlarımıza elektrik tarifelerinin yeniden düzenlenmesi talimatını verdik." diye konuştu.

"ENGELLİLERE YÖNELİK YILIN İLK MEMUR ATAMASI 8 ŞUBAT'TA"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dezavantajlı ailelerin anaokuluna ve ana sınıfına devam eden çocuklarına yönelik yıllık 500 milyon liralık yeni bir destek paketini hayata geçirdiklerini bildirdi.

Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Engellilere yönelik yılın ilk memur atamasını 8 Şubat'ta yapacak, her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kredi Garanti Fonu kefaleti ile kullandırılacak 3 yeni destek paketi ile firmalarımıza 60 milyar liralık bir kefalet limiti açıyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, orman yangılarıyla mücadeleye ilişkin, şunları kaydetti:

"Yerli ve milli insansız hava aracı sayımızı 8'e, yangın söndürme uçaklarımızın sayısını 20'ye, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz."

DEZAVANTAJLI ÇOCUKLARIN AİLELERİNE YARDINM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "dezavantajlı ailelerinin anakoluna ve ara sınıflarına devam edecek çocuklara yönelik yıllık 500 mil yon liralık yeni bir destek paketini hayata geçiriyoruz" diye konuştu.

"BUNDAN SONRA DA KABİNEDE DEĞİŞİKLİKLER YAPABİLİRİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle; "Kabinede revizyon normaldir. Bayrağı teslim alan arkadaşımız yeni enerji, vizyonla hedeflerimize doğru ilerlemeyi sürdürmektedir. Yeni yönetim sisteminin ilk kabinesini kurduğumuz 2018 yılından bu yana 6 bakanımız değişti. Bundan sonra da elbette gerektiğinde yeni değişiklikler yapabiliriz. Bizim için asıl hedef ülkemizi 2023 hedefine ulaştırmak, gençlerimize büyük ve güçlü Türkiye'yi emanet etmektir.

Hepimiz faniyiz, insanlar gelir geçer, önemli olan şu gök kubbede hoş bir sada bırakmaktır. Hangi görev, unvan, sorumluluk mevkiinde bulunursak bulunalım, bunu başarabilirsek ne mutlu bize. Tuğla üstüne tuğla koymadıkları halde ekmeğini yediklerini, suyunu içtiklerini, havasını soludukları vatanlarına layık olamayanlar da var.

'AZERBAYCAN'DAN ALDIĞIMIZ DOĞALGAZ MİKTARINI ARTIRDIK'

Bunları milletimizi o engin ferasetine havale ediyoruz. İnşallah ülkemizi bölgesinin ve dünyanın lider devleti yaparak bu kutlu mücadeleyi nihayetine uğraştıracağız. Ülkemizin son 20 yılında bize bu imkanı veren, insanımızın başını dik durmasını sağlayan Rabbime binlerce hamdolsun.

Türkiye son yılların en bereketli ve elbette onunla birlikte zahmetli kışını geçiriyor. Son haftalarda yağan karla en azından bu yıl için rahat bir nefes aldık. Kar yağışının bastırdığı ilk günlerde şehirlerarası yollarda, şehir içi ulaşımında çeşitli sıkıntılar yaşandı. Karayolları ekiplerimiz şehirlerarası yolları, belediyeler kendi sorumlu alanlarındaki yolları açık tutmak için harekete geçti.

Kar yağışıyla birlikte toprağın doymasını, barajların doymasını olumlu bir gelişme olarak görüyoruz. İnşallah Şubat, Mart, Nisan ayında yeterli yağış alır bereketli yılı hep birlikte yaşarız.

Tarımsal destekleme bütçesini 29 milyar liraya çıkardığımızın müjdesini çiftçilerimizle paylaşmak istiyorum. Hububat üreticilerimizin girdi desteklerini yüzde 127 oranında arttırdık. İran'la aramızdaki doğalgaz hattının karşı tarafta arıza sebebiyle doğalgaz arzında azalma ortaya çıkmıştır. Arızanın giderilmesi çalışmalarını havaların ısındığı aylara bırakılması konusunda İran'la mutabık kaldık, doğalgaz akışını yeniden başlattık.

Azerbaycan'dan aldığımız doğalgaz miktarını arttırdık. Tuz Gölü ve Silivri'deki yeraltı doğalgaz depolama tesislerini devreye soktuk.

ELEKTRİK TARİFELERİNE YENİ DÜZENLEME

Salgın döneminde dünyada kömür 5 doğalgaz fiyatları 10 kat artarken biz bunu vatandaşlarımıza yansıtmamak için yoğun gayret gösterdik. Enerji piyasalarında sürdürebilirliği sağlamak için tarifelerde zorunlu düzenlemeye gitmek durumunda kaldık. Vatandaşlarımızın şikayetleri üzerine ilgili kurumlara elektrik faturalarının yeniden düzenleme talimatını verdik. Bu çerçevede aylık tüketimi 150 kilowattan 210 kilowata çıkartıyoruz.

Bu dönemde dikkatle takip ettiğimiz hususlardan biri de koronavirüs salgınında gelişmelerdir. Artık gücü azalan salgının inşallah yakında gündemimizden tamamen çıkartmayı ümit ediyoruz. Türkiye tedbirleri en önce alan ülkelerden biriydi. Avrupa ülkeleri henüz yeni bu aşamaya geçiyor. Bu konuda en önemli gücümüz aşılama çalışmalarında başarımızdır. 65 yaş üzeri vatandaşlarımıza kendi aşımız TURKOVAC başta olmak üzere aşılarını yaptırmalarını veya tamamlamalarını yaptırmalarını hatırlatmak istiyorum.

HASTANELERDEKİ SON DURUM

Hastanelerimizde alarm seviyesine geçmemiz gerektiren bir tablo ile karşı karşıya değiliz. Türkiye sağlık hizmetlerin aksaksız yürütülmesi, ekonominin işleyişi, istihdamın arttırılarak sosyal kırılmaya meydan verilmemesi, büyümenin sürdürülerek, ülke genelinde huzurun ve güvenliğin eksiksiz sağlanması bakımından yönetilen ülkelerin başında geliyor.

Biz güçlü altyapımız ve tedbirler sayesinde bu duruma düşmedik. Herkesin içine kapandığı, şalter indirdiği dönemde tarihimizin en büyük üretim, ihracat atağını gerçekleştirdik. Sosyal kaos, siyasi istikrarsızlık, ekonomik çöküntü, ülkenin parçalanması senaryolarını yırtıp attığımız gibi salgının da üstesinden geldik.

Terörle mücadelede, sınırlarımıza yönelik tehditleri bertaraf etmekte, ön alıcı olmada gösterdiğimiz başarıyı salgın sürecinde bir üst aşamaya çıkardık. Türkiye artık etkilenen, takip eden, dahil edilen değil belirleyici ülkeler arasına girmiştir.

'FİRMALARIMIZA 60 MİLYAR LİRALIK KEFALET LİMİTİ AÇIYORUZ'

Artık geleceğe daha bir güven, umut, azim, kararlılıkla bakıyoruz. Bugün müjdesini vereceğimiz bir başka konu kredi garanti fonu kefaletiyle kullandırılacak üç yeni destek. İşletme harcamalarında kartlı ödeme desteği KOBİ dışı tüm firmaların finansmana erişimi için hazırladık. Katma değeri yüksek ürünlerin üretimine yönelik çalışan firmalarımızı kapsamaktadır. İhracat destek paketi ise, ihracat potansiyeli taşıyan KOBİ'lerimize hitap etmektedir. Firmalarımıza 60 milyar liralık kefalet limiti açıyoruz.

Amacımız yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazlayı destekleyecek ekonomik destek iklimi oluşturmaktır. Bankaların ve firmalarımızın gereken hassasiyeti göstereceklerine inanıyoruz. Hazine ve Maliye Bakanlığımız bu amacı sağlamaya yönelik gereken tedbirleri alacak. Yeni kredi paketin hayırlı olmasını diliyorum.

'ENGELLİLERE YÖNELİK ATAMALARI 8 ŞUBAT'TA YAPACAĞIZ'

Engellilerimize yönelik bu yılın ilk memur yerleştirme atamasını 8 Şubat'ta yapacağız. Her eğitim kademesinden 2 bin 927 engelli vatandaşımızın kamuya yerleşimini sağlayacağız. Dezavantajlı ailelerimize destek paketini hayata geçiriyoruz. Sadece salgınla değil deprem, sel, yangın gibi tabii afetlerle mücadelede de dünyada örnek bir ülkeyiz. Elazığ ve Malatya, İzmir depremleri, Karadeniz bölgelerinde sel felaketi, Akdeniz ve Ege'deki yangınlarla bunu tekrar tekrar ispatladık.

Avrupa'daki bazı şehirlerde yaşanan sel felaketlerinde ortaya çıkan altyapı, üstyapı kayıpları yıllardır telafi edilememişken biz birkaç haftada arama kurtarma, 1 yılda da yeni konut inşası çalışmalarını tamamlayabilen bir yönetim sergiliyoruz. Cumartesi günü Giresun'un Dereli ilçesine yaptığımız ziyarette, inşasına başlamış konut ve işyerlerinin resmi açılış törenine katıldık.

Dereli'deki 213 konut 82 işyerinin resmi açılışını ve teslim törenini gerçekleştirdik. Felaketin yaşandığı ilçelerde yollar, altyapı, kamu binalarında pek çok yatırımı hayata geçirdik. Köylerimizde ahırlı evler başta olmak üzere, halen inşası süren yapıları tamamlıyoruz.

'HAFTA SONU ZONGULDAK'TA OLACAĞIZ'

Eser ve hizmet siyasetimizin meyvelerini toplamak olarak kabul ettiğimiz bu açılış törenleri aynı zamanda şehirlerimizin nereden nereye geldiğini görebilmemize de vesile oluyor. Bizden önceki dönemde yapılanların 5-10 katı eseri milletimizin hizmetine vermeyi müşahede etmekten gurur duyuyoruz.

Biz asla ülkesinden bihaber, milletinden kopuk salon siyasetçilerinden olmadık, olmayacağız. Bu hafta sonu Cumartesi günü inşallah Zonguldak'ta olacağız. Oradaki tünel, kavşak düzenlemelerinin açılışını yapacak, Zonguldaklı hemşehrilerimizle birarada olacağız.

'YANGIN SÖNDÜRME UÇAKLARIMIZIN SAYISINI 20'YE ÇIKARIYORUZ'

Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sadece milletimizin ne istediğine, ne beklediğine, ne talep ettiğine bakarak yönümüzü belirledik, bundan sonra da aynı şekilde istikamet tayin edip yola devam edeceğiz. Orman yangılarındaki altyapımızı güçlendirecek adımlarımızı arttırıyoruz. Yerli ve milli İHA araçlarını 8'e, helikopter sayımızı 55'e çıkartıyoruz. Yapay zeka uygulamalarını daha etkin şekilde kullanarak yangın riski ve seyrini yakından takip edecek bir sistemi de kuruyoruz.

Eğitim verdiğimiz 100 bin vatandaşımızla önemli bir gönüllü gücü oluşturuyoruz. Tıpkı kar yağışının rahmeti ve zahmetinin birlikte tezahür etmesi gibi, Türkiye'nin girdiği kalkınma ve büyüme sürecinde elbette sıkıntılarla karşılaşıyoruz. Yaşadığımız dönüşüm, değişimin, hedef büyütmenin neticeleridir. Ülkemize kurulan tuzakları aşarken, ayağımıza takılan çelmelerin üzerinden atlarken yaşadığımız sıkıntılar da var.

'HAMDOLSUN OYUNLARIN HEPSİNİ BOZDUK'

Türkiye hem tarihi hem coğrafi böyle bir süreci asla rahat bırakılmayacak, kendi haline terk edilmeyecek, hele hele kimi toplumlar gibi desteklenmeyecek iddialara, müktesebata sahip bir ülkedir. Geçmişte nicelerinin yaptığı gibi ülkemizin ayağına takılan pranga, sırtına yüklenen kamburlara rıza gösterip sadece günü kurtarmaya koşsaydık belki de bu kadar hücuma maruz kalmazdık. Ama milletimizin karşısına alnı ak, başı dik çıkarak söz edemezdik. Türkiye eğitim, sağlık, güvenlik, adalet, ulaştırma, enerji, tarım ve şehirciliğe her alanda dünya ile yarışacak altyapıya sahipse ısrarla kendi yolumuzda yürümeye borçluyuz.

Bölgesinde ve dünyada yaşanan her krizde siyasi, diplomatik, askeri, istihbari olarak gözlerin döndüğü, tavrının beklendiği bir ülke isek bunu sözde müttefiğe yaslanmaya değil kendi yüreğine, bileğine borçludur.

'ENFLASYONDAN KORUYACAK ADIMLARI BİRER BİRER ATIYORUZ'

Milletimizi siyasi ve sosyal kaos çıkarma denemeleri ile birbirine düşürmek istediler. Diplomatik hançer, gizli açık oyunlarla tökezletmeye çalıştılar. PKK, FETÖ, DEAŞ'a kadar ne kadar terör örgütü varsa üzerimize salmaya kalktılar. Bizi aşımızla, işimizle, evlatlarımızın geleceğiyle tehdit ettiler. Hamdolsun bu oyunların hepsini bozduk.

Türkiye gemisini belki biraz sarstılar ama asıl amaçlarına ulaşamadılar. Her saldırıyı gereken tedbirleri alarak savunma mekanizmalarını kurarak, sızıntıları engelleyerek bertaraf ettik. Yaşanan kur dalgalanmasının önüne bu şekilde geçtik. Ortaya çıkan yüksek enflasyondan, hayat pahalılığından milletimize koruyacak adımları da birer birer atıyoruz.

'ARIZİ YÜKSELİŞİN KAMBURUNU MAALESEF BİR SÜRE TAŞIMAK MECBURİYETİNDE KALACAĞIZ'

Enflasyondaki belli döneme mahsus arızi yükselişin kamburunu maalesef bir süre taşımak mecburiyetinde kalacağız. Her ayın bir aydan daha iyi olacağı döneme girdik. Devletimizin tüm imkanlarını, insanlarımızın emrine verdik, vermeyi sürdüreceğiz. 20 yıldır bu ülkenin bu milletin asırlık meselelerini nasıl biz çözdüysek, bugünkü sıkıntıların üstesinden yine biz geleceğiz.

Yatırım, istihdam, üretim, ihracat ve cari fazla yoluyla büyüterek vatandaşlarımızı müreffeh, ülkemizi mamur, devletimizi güçlü halde sözümüzü tutmak boynumuzun borcudur. Büyük ve güçlü Türkiye ile birlikte enflasyonu indirme, hayat pahalılığını yenme vaadimizi yerine getireceğiz. Bir olalım, iri olalım, kardeş olalım, hep birlikte Türkiye olalım.

Herşeyin anahtarı işte bu ahittir. Kendimizin ve evlatlarımızın geleceği için bu hususa herşeyden fazla hassasiyet göstermemiz şarttır. Birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi sıkı tuttuğumuzda Allah'ın izniyle bu millete zarar verilemez.

Son dönemde kimileri siyasi ve sosyal hassasiyeti kaşıyarak, kimileri ekonomik sıkıntıların sebep ve sonuçlarını çarpıtarak, milli ve manevi değerlerimize saldırırak Türkiye'nin büyük gücüne saldırdılar. Bugüne kadar başaramadılar, inşallah bundan sonra da başaramayacaklar. Bu duygularla sevgi ve saygılarımı sunuyorum, kalın sağlıcakla."