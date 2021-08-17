HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde İDEF’21 15'inci Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı Açılış Töreni'nde konuştu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları:

-Kendi alanında önemli bir dünya markası haline gelen Uluslararası Sanayi Fuarı'nın 15'incisinin ülkemiz ve katılımcı firmalar için hayırlara vesile olmasını diliyorum.

-Fuara katılan firmalara ve fuarda katılan etkinliklere destek veren herkesi tebrik ediyorum. Fuara katılımın sayı ve nitelik olarak katılımın artması ülkemiz savunma sanayinin başarısının ifadesidir.

BÜTÇELERİ 75 MİLYAR DOLARA ÇIKTI

-Fuarımız bugüne kadarki en zengin görünüme sahip. Bir önceki fuara 1061 firma ve temsilci katılmıştı. Bu defa 1236 firma ve temsilci ile fuarımızı düzenliyoruz. Ziyaretçi sayısının da 76 bini aşacağını ümit ediyorum. Türkiye savunma sanayinde geliştirdiği her türlü imkanı ve kabiliyeti dostlarıyla paylaşmaktan memnuniyet duyan bir ülkedir. Bölgemizde ve dünyada barış, istikrar ve güven ikliminin tesisinin savunma sanayinde adil bir denge kurulmasına bağlı olduğunu düşünüyoruz.

- Fuarımızda milli imkanlarla geliştirdiğimiz pek çok ürünün yer alması bu konuda kat ettiğimiz mesafenin ispatı. Türkiye son 19 yılda diğer pek çok alan gibi savunma sanayinde de adeta bir devrim gerçekleştirmiştir. Dışa bağımlılığı azaltmak anlamında çıktığımız bu yolda hamdolsun çok iyi bir noktaya geldik. 2002 yılında ülkemizde sadece 62 savunma sanayii projesi yürütülüyorken günümüzde 750'yi geride bıraktı. Bütçeleri de 5.5 milyar dolar düzeyinden 75 milyar dolar düzeyine çıkmıştır. Firma sayımız 56'dan 1500'e ulaştı.

-Firmaların yıllık ciroları 1 milyar dolardan 11 milyar dolara yükselmiştir. Savunma sanayinde olmanın dışa bağımlılığımızın yüzde 80'lerden yüzde 20'lere indirmeyi başardık. Bu birikimi dost ve müttefiklerimizin de istifadesine açtık.

-Daha önce 256 milyon doları bile bulamayan savunma ve havacılık ihracatımız 3 milyar dolar sınırını geride bıraktı.

-Sektörün Ar-Ge'ye ayırdığı bütçenin 49 milyon dolardan 1.5 milyar doların üzerine çıktı. Kara hava ve deniz ürünlerinde ulaştığımız seviyenin başında İHA'lar geliyor. Özellikle başarısını sahada bilfiil ispat etmiş olan silahlı İHA'ların tasarımı üretimi ve satışında dünyanın ilk 3-4 ülkesi arasında yer alıyoruz. Savunma sanayinde kat ettiğimiz mesafenin elde ettiğimiz başarıların gerisindeki bir diğer önemli faktörü de sizlerle açık yüreklilikle paylaşmak istiyorum.

YAPAY ZEKA TEMELLİ İDDİALI PROJELER

-Türkiye küresel tedarikçilerin çıkardığı zorlukları ve maruz kaldığı gizli açık ambargoları aşmak için savunma sanayine bu denli yüklenmiştir. Terörle mücadelesinin en kritik zamanlarında yalnız bırakılan sınırları tehdit altındayken ihtiyaç duyduğu hiçbir ürüne ulaşamayan bir ülke olarak kendi ihtiyaçlarımızı süratle karşılayacak adımları atmaya mecbur kaldık.

-Geldiğimiz seviye bizi çok daha büyük hedeflere yöneltmiştir. Savunma sanayinde geleceğin teknoloji, araçlarına ürünlerine yatırım yapıyoruz. Yapay zeka temelli çalışan kara, hava ve deniz araçları konusunda iddialı projeler üretiyoruz.

-Sürü İHA'lara, insansız deniz araçları, insansız savaş uçakları, elektromanyetik toplar, lazer silahları uydu sistemleri gibi geleceğin ihtiyaçlarına cevap verecek her alanda varız var olmaya devam edeceğiz. Geliştirdiğimiz her ürünü dostlarımızla paylaşmak ise vazgeçilmez önceliğimiz olmayı sürdürecek.

-Eğer barış istiyorsan daima savaşa hazır olmalısın. Bu söz bizim savunma sanayindeki felsefemizin en güzel ifadesidir. Türkiye bir yerde bayrak göstermek istiyorsa tek gayesi o yerde barışı, huzuru, refahı, istikrarı, güvenliği sağlamaktır. Gittiğimiz her yerde dostlarımızı göğsümüzü gererek samimiyetle birlikte kazanmayı teklif ediyoruz.

-Biz asla sınırlarından binlerce onbinlerce km ötede güya terörle mücadele adı altında sivil masum demeden insanların başına bomba yağdıranlardan olmadık, olmayacağız. Bir damla petrolü bir damla kandan daha değerli gören zihniyetin bizim değer, toplum ve devlet dünyamızda zerre kadar karşılığı yoktur.

-BM Güvenlik Konseyindeki çarpık yapıyı anlatmak için yıllardır dile getirdiğimiz Dünya 5'ten büyüktür ifadesinin haklılığını yaşadığımız her hadise teyit ediyor. Ekonomik araçların yeri geldiğinde nasıl siyasi ve ideolojik güce hizmet eden bir silaha dönüştüğünü görüyoruz.