Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Niğde-Ankara Otoyolu 2. Kesim Açılış Töreni'nde konuştu.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:
-Yap işlet devret modeliyle ülkemize kazandırdığımız ve bağlantı yollarıyla toplam uzunluğu 330 kilometreyi bulan otoyolun 1. ve 3. kesimlerini eylül başında açmıştık. Bugünkü açılışla yolun tamamını açmış oluyoruz.
-Marmara, İç Anadolu, Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerimizi birbirine bağlayan bu proje sayesinde Edirne'den Şanlıurfa'ya kadar kesintisiz ulaşım mümkün hale gelmiştir. Mevcut güzergahta 4 saati bulan seyahat süresi neredeyse yarı zamanda tamamlanabilecek. Vakit ve yakıt tasarrufu sayesinde yılda 1.6 milyar liranın üzerinde katkısı olacaktır.
-Akıllı olarak tasarlanmış olması bu yolu diğerlerinden farklı kılan bir diğer özellik. Her bakımdan üstün vasıflara sahip otoyolun yapımında emeği geçen herkesi tebrik ediyorum
CUMARTESİ KUZEY MARMARA OTOYOLU'NUN TAMAMI AÇILACAK
-Biz hem sağlık alanında dev adımlar atıyoruz ve hem de yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. İnşallah Cumartesi günü Kuzey Marmara Otoyolu'nun son kısmının açılışını yapacağız.
-Salgın tedbirleri sebebiyle işlerine ara veren ve işleri aran esnafımıza 3 ay boyunca 5 milyar liralık destek paketini açıkladık
-Ayrıca kamu arazilerini kullanan turizmciler için 1 milyar liraya varan bir erteleme getirdik.
-Kısa çalışma ödeneğinden doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri sürdürüyoruz. Elimizde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanarak iş insanlarımızın yanında oluyoruz. Salgının ortadan kalkana kadar desteklerimize devam edeceğiz.
-Kısa çalışma ödeneğinden doğrudan yatırımlara kadar daha önce başlattığımız destekleri sürdürüyoruz. Elimizde bulunan kaynakları en verimli şekilde kullanarak iş insanlarımızın yanında oluyoruz. Salgının ortadan kalkana kadar desteklerimize devam edeceğiz.
-Yatırıma, üretime yönelik özel destek ve teşvikleri asla ihmal etmiyoruz. En büyük gücümüz birliğimiz beraberliğimiz. Demokrasimizi ve ekonomimizi daha ileriye taşıyarak 2023 hedeflerimize adım adım ilerleyerek inşallah büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa görevini gerçekleştireceğiz.
-Türkiye büyüdükçe güçlendikçe hedeflerine yaklaştıkça bunlarla bağlantılı olarak istikbal ve egemenlik haklarına sıkı sıkıya bağlı kaldıkça saldırılar artıyor.
'BU KARAR ÜLKEMİZE ALENİ BİR SALDIRIDIR'
-Tek taraflı yaptırımlarla bizi yolumuzdan çevirmeye çalışıyorlar. AB'nin yaptırım tehditleri vardı. Dün de ABD yaptırımları açıklandı. Çok net ifade ediyorum. 2017'den bu yana CAATSA konusunda hiçbir ülkeye bu yaptırım uygulanmamıştır. İlk defa bir NATO üyesi olarak ülkemize uygulanmaktadır. Bu nasıl bir ittifaktır, bu nasıl bir müttefikliktir.
-Bu karar ülkemizin egemenlik haklarına yönelik aleni bir saldırı. Gerekçe Türkiye'nin Rusya'dan s-400 hava sitemleri alması. Türkiye bu yola neden başvurdu? ABD kendi elindeki hava savunma sistemlerinin ülkemize satışına izin vermiyor. F-35 uçaklarının bine yakın parçasın Türkiye üretiyor ve ABD'ye veriyor. Senato'da çıkan engellerin yanı sıra bu sistemlerin almak için istediğimiz şartların hiçbirini karşılamayan ABD istediğimizi başka bir yerden karşıladık diye yaptırım silahını çekmiştir.
-Asıl amaç ülkemizin savunma sanayinde başlattığı atılımların önünü keserek yeniden kendilerine bağımlı hale getirmektir. Biz en başından beri muhataplarımızın karşısına s-400 karşısında endişeniz varsa gelin sorunu diplomasi yoluyla çözelim teklifiyle gittik. Amaç üzüm yemek değil bağcıyı dövmek. Biz kendi işimize bakacağız. Savunma sanayimizi bağımsız hale getirmek için dünkünün 2 katıyla çalışacağız. Savunma sanayi firmalarımıza daha çok destek olacağız.
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