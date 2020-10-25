Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Malatya 7. Olağan İl Kongresinin ardından düzenlenen toplu açılış töreninde konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;
- Bugün Malatya tarihi günlerinden birini yaşıyor. Cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda güçlü bir şekilde girmeyi arzu ediyoruz. 2023 hedefleri bir yol haritası olarak önümüzde duruyor. Hedeflere ulaşma irademizi asla yok etmedik. Her engel üstesinden geldiğimiz her badire ile kararlılığımız daha da kuvvetlendi
- Sadece son 1 ay içerisinde ülkemizin dört bir yanında baraj, fabrika, sağlık ve üretim tesisler, yolların açılışını gerçekleştirdik. Bugün bir kez daha durmak yok yola devam diyoruz.
- Tek bir toplu açılış töreniyle, toplam bedeli 1 milyar 600 milyon lirayı açan kamu ve özel sektör yatırımımızı Malatyamızla buluşturuyoruz.
-Malatya Büyükşehir Belediyemizin toplam yatırım tutarı 438 milyon lirayı geçen yatırım açılışlarını da bu vesileyle yapmış oluyoruz.
- Açılışını yaptığımız 5 bin ton kapasiteli kuru kayısı depolama tesisinin kayısı üreticileriyle, tüccarlarına nakliye vergi alanlarında ciddi avantajlar getireceğine inanıyorum. Toplam yatırım tutarı 13 milyon Euro'yu geçen ikinci bir depoyu 2021 senesinin ikinci yarısında şehrimize kazandırmayı ümit ediyoruz. Malatya'yı bu alanda en üst lige taşımayı hedefliyoruz.
- Ülkemizin marka ürünlerinden biri olan kuru kayısının dünya pazarında gerçek değerinde işlem görmesini sağlamaya çalışıyoruz. 2020'de devrim niteliğinde bir adım yapıp kuru kayısıyı Toprak Mahsulleri Ofisin'nin alımlarına dahil ettik. Piyasaya denge getiren, belirsizliği sona erdiren bu çalışmayı üreticinin memnun ettiğini görüyoruz
- Ülkemiz depremlerin sık yaşandığı aktif fay hatlarının yaşadığı bir kuşakta yer alıyor. Deprem gerçeğine rağmen hazırlık konusunda uzun yıllar tedbir alınmamıştır. Çarpık yapılanma bir çok şehrin kronik sorunu olmuştur. Göreve geldiğimizden itibaren depreme karşı dayanıklı konutlar inşa etmeyi önceliklerimiz arasına aldık. Bir çok konuda tarihi önemde değişiklikler yaptık.
- Malatya ve Elazığ depreminden sonra yaraları sarmak üzere çalışmalara başladık. Bugün 446 konutu vatandaşlarımıza teslim ediyoruz. Diğer konutları da hak sahiplerine peyder pey teslim edeceğiz
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