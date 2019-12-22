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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dolmabahçe Sarayı'nda İlim Yayma Ödül Töreni'nde konuşuyor.

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Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Dünyanın ve bizim karşı karşıya bulunduğumuz her yeni duruma uygun yeni duruşlar, yeni yöntemler geliştirmemiz şart. Tabi bunu yaparken de Türkiye'nin yaşadığı FETÖ tecrübesi ve halen medeniyet coğrafyamızda şahit olduğumuz pek çok hadisenin bize verdiği mesajı da doğru okumalıyız.

Nasıl oldu da bugün ilmin neredeyse her alanında böylesine geriye düştük, bizden ilham alarak yola çıkanlar şimdi fersah fersah önümüze geçmişken nasıl oldu da biz bugün sahip bulunduğumuz mirasımızın bile farkına varamaz hale geldik? Bu sorular üzerinde cesaretle düşünüp doğru cevapları bulmadan coğrafyamızın ve kardeşlerimizin yaşadığı sıkıntıları çözemeyiz.

Önümüzdeki dönemde insan yetiştirmek için öğrenci ve akademisyen değişim programlarına daha fazla ağırlık vereceğiz.

80 bin kardeşimiz son bombardıman sonrası göç ediyor. Türkiye Suriye kaynaklı yeni bir göç dalgası kaldıramaz.

Suriye'de attığımız adımların önemini anlatma fırsatımız oldu. Forumla katılan ülkeler 7 buçuk milyar dolarlık bir taahütte bulundu. Batılı zengin ülkelere mülteci sorunundan daha fazla kaçmalarının mümkün olmadığını söylemeyi sürdüreceğiz. İdlib halkına yönelik vahşet son bulmazsa göç edenlerin sayısı artacaktır. Rusya nezdinde saldırıların son bulması için gereken çabayı gösteriyoruz. İdlib'deki son katliamlar nedeniyle bu bölgede ciddi hareketlilik oluştu.