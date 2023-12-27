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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Şair Mehmet Akif Ersoy'un vefatının 87. yılı dolayısıyla mesaj yayımladı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 18:26 Güncelleme: 27.12.2023 - 18:26
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Mehmet Akif Ersoy mesajı
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

        "Bizlere İstiklal Marşı gibi eşsiz bir bilinç hazinesini miras bırakan, kurtuluş mücadelemizde Anadolu'yu şehir şehir dolaşarak bağımsızlık mücadelemize ruh katan milli şairimiz Mehmet Akif Ersoy'u ebediyete irtihalinin yıl dönümünde rahmetle yad ediyorum."

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