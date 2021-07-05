Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından yaptığı açıklamada, "Emeklilerimizin temmuz ayı aylıkları ile bayram ikramiyelerini Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. 12,7 milyon vatandaşımıza 12,3 milyar lirası Kurban Bayramı ikramiyesi olmak üzere toplamda 38 milyar liralık ödeme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.
"HER GÜN YENİ BİR REKORA İMZA ATARAK İLERLİYORUZ"
Konuşmasında ekonomideki gelişmelere değinen Erdoğan, "2020'ye oldukça iyi başladık. İlk çeyrekte yüzde 7'lik büyüme performansı yakaladık. Büyümede dış talep ile iç talep arasında arzuladığımız dengeleme başlamıştır. İkinci çeyreğe ilişkin öncü göstergeler yıllık yüzde 20 büyümeye işaret ediyor. İhracatta her gün yeni bir rekora imza atarak ilerliyoruz. Aldığımız tedbirler ve ekonomik faaliyetlerdeki canlanma sayesinde 2 milyon 880 bin istihdam artışı sağladık. Bu rakam elbette yeterli değildir. İç gücü piyasalarını canlandırmak en temel önceliği sağlamaktır." şeklinde konuştu.
"38 MİLYAR TL'LİK BİR ÖDEME GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"
Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "Emeklilerimizin Temmuz ayı emekli aylıkları ile emekli ikramiyelerini de Kurban Bayramı öncesinde ödeyeceğiz. Toplamda 38 milyar liralık bir ödeme gerçekleştireceğiz. Türkiye ekonomisinin en sağlam alanlarından bir tanesi de kamu maliyesidir. Son derece güçlü bir bütçe performansı gösterdik. Vergi politikalarında gelir ihtiyacı ile vergi yükü arasındaki hassas dengeyi korumak için büyük özen gösteriyoruz."
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