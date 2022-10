HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından kameraların karşısına geçen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önemli açıklamalarda bulundu.

Yaklaşık 3 saat 40 dakika süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kış mevsimi yaklaşırken doğalgazla ihtiyacıyla ilgili olarak şöyle konuştu:

Enerji alanında da önemli adımları attığımız süreçten geçiyoruz. Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan'la ülkemizle birlikte Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde Tanap'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık. Libya ile hidrokarbon anlaşması bu ülkenin kıta sahasında petrol ve türevlerinin çıkartılması alanında yeni işbirliği alanı oluştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar şöyle:

"Sözlerime Dünya Şampiyonu olan Ampute Milli Takımımızı tebrik ederek başlamak istiyorum. Birer azim ve çalışkanlık timsali olarak gördüğüm oyuncularımıza şahsım, milletim adına teşekkür ediyorum.

Ülkemize ve milletimize hizmetle dolu günler ve haftalar geçirdik. Ülkemizin 20. Ankara'nın 2. eseri Etlik Şehir Hastanesi'ni 28 Eylül'de hizmete açtık. Şehir hastanelerimiz dünya çapında model alınıyor.

"YUNANİSTAN'IN DÜŞMANCA TAVRINI MGK'DA İLAN ETTİK"

MGK toplantısında iç ve dış tehditleri değerlendirdik. Özellikle Yunanistan kullanılarak ülkemize karşı sergilenen düşmanca tavrı tekrar ilan ettik. TESK'in yapılan genel kurulunda esnaf ve sanatkarlarımızla hasbihal etme imkanını bulduk.

Esnaflarımıza yönelik yeni müjdelerimizi konuşmalarımızın son kısmında sizlerle paylaşacağız. Aynı gün akşam İznik'te Dünya Göçebe Oyunları'nda farklı coğrafyalardan gelen kardeşlerimizle buluştuk. Bu oyunlar vesilesiyle ülkemizde ağırladığımız misafirlerimizin her birinin evlerine kültür elçileri olarak gördüğümüze inanıyorum.

Hazine ve Maliye Bakanımızın organizasyonuyla yabancı iktisatçılarla bir araya geldik. Ülkemizde uyguladığımız ekonomi programını ve küresel gelişmeleri değerlendirme fırsatı bulduk. TBMM'nin 27. dönem 6. yasama yılı açılışı vesilesiyle 1 Ekim'de milletvekillerimizle bir araya geldik.

Genel kurulda yaptığımız açılış konuşmamızda ülkemizin dünü, bugünü ve yarınını kucaklayan kapsamlı muhasebe yaptık. Konuşmamızı önümüzdeki yılı Türkiye Yüzyılı müjdesini vererek önemli mesaj ilettiğimize inanıyorum. İstanbul'a kazandırdığımız en son ulaşım projesi olan Pendik-Sabiha Gökçen metro hattının açılışını gerçekleştirdik.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN ARKADAŞLARA TALİMAT VERDİK"

Yeni finansal mimari arayışlarının dünya çapında hız kazandığı dönemde katılım finans kurumlarının önemli ihtiyacı karşılayacağına inanıyorum. Mecliste yaptığımız AK Parti Grup toplantısında CHP Genel Başkanı tarafından gündeme getirilen kamuda başörtüsü ve çalışma hakkı konusunda önemli değerlendirmelerde bulunduk, çağrı yaptık.

20 yılda yaptığımız düzenlemelerle ülkemizin kanayan yarası olan başörtüsü ve çalışma hakkındaki sorunu çözmüştük. CHP Genel Başkanı'nın bu konuyu gündeme getirmesi üzerine özellikle CHP'de tartışmalar yasakçı zihniyetin tekrar pusuda beklediğini gösterdi.

Bizde çözümü anayasal güvence alma teklifinde bulunduk. Meclis'te kabul edilen daha sonra CHP Genel Başkanı'nın AYM'de iptal edilen bir düzenleme vardı. Arkadaşlarımıza aile kurumunu da içeren daha kapsamlı anayasa değişikliği talimatını verdik. Konu Meclis gündemine geldiğinde bu konuda kimin nasıl tutuma gireceğini hep birlikte göreceğiz.

Ermenistan Başbakanı sayın Paşinyan'la Prag'da görüştük. Yaşanan her gelişme Türkiye'nin AB ve Avrupa coğrafyası için kaçınılmaz olduğunu gösteriyor. Ülkemizin bölgesel krizler karşısında sergilediği dengeli tavrın muhataplarımızla takdirle karşılandığını gördük. Prag'da da Doğu Akdeniz ve Ege sorunlarını uluslararası hukuk çerçevesinde çözmek istediğimizi söyledik. Muhataplarımızı ikili temelde diyaloğa davet etmesini bekliyoruz.

"ALEVİ KÜLTÜR CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURMA KARARI ALDIK"

Cuma günü İstanbul'da Şahkulu Sultan Dergahı'nda ülkemizdeki Alevi-Bektaşi vatandaşlarımız için tarihi adımları da açıkladığımız törene katıldık. Şah Kulu Sultan Dergahı, Orhan Gazi devrinden beri bu toprakların gönül pınarından biri olmuştur. Açılışını yaptığımız 4 ve temelini attığımız 7 cemevi de verdiğimiz müjdelerin tamamlayıcısı hizmet olmuştur.

Bu topraklar üzerinde yapılmamış eser hizmet, milletimizin çözülmemiş hiçbir meselesini bırakmamakta kararlıyız. Alevi-Bektaşi vatandaşlarımızın talep ve beklentilerini teslim ettik. Hemen çözülebilecek olanları valilik ve belediyelerimiz vasıtasıyla çözdük. Sunulan hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için Kültür ve Turizm Bakanlığımız bünyesinde Alevi Kültür Cemevi Başkanlığı kurma kararı aldık.

"ALEVİ-BEKTAŞİ İNANÇ ÖNDERLERİNE KADRO VERİLECEK"

Aynı şekilde cemevi erkan hizmetlerini yürüten Alevi-Bektaş inanç önderlerine bu kurum bünyesinde kadro verilecek. Vakıf mülklerine kira ödemek durumunda kalan Alevi-Bektaşi kurumları buralardan ücretsiz istifade edebilecek. Ülkemizin demokratikleşme reformlarından birini daha hayata geçirmiş oluyoruz.

Cumartesi günü Balıkesir'de vatandaşlarımızla buluştuk. Kuvayı Milliye meydanına kadar, oradan il danışma meclisi toplantımıza gidişimize attığımız her adımda bizleri muhabbetle bağrına basan Balıkesirli vatandaşlarımıza buradan teşekkür ediyorum. Pazar günü Mimar Sinan Üniversitemizin, Heykel Müzesi'nin açılış törenine katıldım. Galataport'u ziyaret eden vatandaşlarımızla hasbıhal etme imkanı bulduk. Daha sonra TÜGVA Genel Kurulu vesilesiyle gençlerimizle buluştuk.

Bu buluşmada fevkalade coşkulu, heyecanlı, samimi geçti. TEKNOFEST gençliği ile maddi ve manevi her alanda kendini her alanda yetiştirme iradesine sahip Fatih'in torunlarıyla geçirdiğimiz her an bizim enerjimizi tazeliyor. Kabine toplantımızın öncesinde üniversitelerimizin 2022-2023 akademik açılış döneminde hocalarımızla ve gençlerimizle beraberdik. Yeni akademik yılın hayırlı olmasını diliyorum.

Küresel ekonomik krizin ve güvenlik tehditlerinin arttığı dönemden geçiyoruz. Salgın, savaş, enerji ve emtia fiyatların yükselişiyle, resesyon ihtimaliyle tırmanan bu sancılı dönem elbette ülkemizi de etkilemektedir. Düzensiz göç akımı, hayat pahalılığına kadar bir dizi sıkıntıyla mücadele ediyoruz. Türkiye uzunca süredir maruz kaldığı saldırı ve tuzakların etkisiyle tedbirleri önceden alabilen kabiliyete sahip bir ülkedir.

"KÜRESEL KRİZİN YIKICI ETKİLERİNİ EN AZ DÜZEYE İNDİRDİK"

Terörle mücadeledeki tecrübemizle tahkim ettiğimiz güvenlik ve sosyal mimarimiz bölgedeki diğer kaoslara karşı korunaklı hale getirmiştir. Diplomaside çifte standart ve haksızlıklar yeni bölgesel dalgalanmalar karşısında dengeli ve yapıcı politikalar geliştirmemizi sağlıyor. Küresel krizin yıkıcı etkilerini en az düzeye indirmeyi başarabiliyoruz.

Avrupa başta olmak üzere dünyayı kara kara düşündüren enerji krizine, yenilebilir kaynaklarımızı harekete geçirerek hazırlıklı yakalandık. İstihdam odaklı politikalarımızla resesyon tehlikesinin konuşulduğu dönemde insanımızın aşını, geleceğini güvence altına altık. Bugün işsizlik oranı açıklandı. Bir önceki aya göre yüzde 9,6'yla tek haneli rakamlara gerilerken istihdam sayımız 31 milyonun üzerine çıktı. Cumhuriyet tarihinin en yüksek istihdam rakamına ulaşmış olduk böylece.

Son günlerde yaşadığımız sıkıntıların farklı siyasi ve sosyal saiklerle ortaya çıkmasını hatırlatmak istiyorum. Demokrasi, hak ve özgürlükler konusunda ülkemizi getirdiğimiz seviyeyi perçinleyecek gündemi canlı tutuyoruz. Türkiye'nin cumhuriyetimizin 100. yıldönümüne atıfla sembolleştirdiğimiz 2023 hedeflerine doğru emin adımlarla ilerliyoruz.

İlk başlığımız bir süre önce duyurduğumuz milletimize 500 bin konut, 250 bin arsa, 50 bin işyeri kazandırma amacını taşıyan İlk Evim İlk İşyerim Kampanyasındaki son gelişmelerle ilgilidir. Sosyal konut projeleri en çok önem verdiğimiz 81 ilimizin tamamında hayata geçirdiğimiz icraatımızdır.

7,2 MİLYON BAŞVURU

Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız bünyesindeki TOKİ'nin yaptığı hazırlıkların ardından İlk Evim İlk İşyerim müjdesini kamuoyuyla paylaşmıştık. Bu kampanyaya şu ana kadar 7,2 milyon başvuru yapıldı. Bu başvuru sahiplerinden 4,5 milyonu tüm şartları yerine getirerek süreci tamamladı. Başvuruların ay sonuna kadar devam edeceği göz önüne alındığında rakamların devam edeceği açıktır.

Konutları 500 bine tamamlayacağımızı zaten söylemiştik. İlk etap 250 bin konutumuzu hak sahiplerine teslim edeceğiz. Arsa sayısını da 1 milyona çıkarma kararı aldığımızı duyurmuştuk. 81 ilimizin tamamına yayılan 1 milyon arsa ile hazırlıkları tamamladık. Hangi şehirde, nerede, hangi parselde bu arsalarımızı hazırladık. Arsa yerlerinin yüzde 40 şehir merkezinde yüzde 60'ı ilçede olmak şekilde belirledik.

Konut amaçlı arsaların 50 bini İstanbul, 100 bin Ankara, 25 bin İzmir, 45 bin Gaziantep, 30 bini Diyarbakır'da olacak şekilde planlandı. Diğer şehirlerimizdeki arsa sayıları arazi uygunluğuna göre tespit edilmektedir.

"TAPULARIN TAMAMI 2 YIL İÇİNDE BİTECEK"

Vatandaşlarımız arsa ve konuta aynı anda başvurabilir. Ancak kurada ikisi birden çıkarsa sadece birini tercih edebileceklerdir. Arsa fiyatlarını piyasa bedelinin altında vatandaşa sunmakla kalmayıp, bir an önce evlerini yapabilmelerine destek vereceğiz.

Müşterek parsellerdeki hak sahipleri çoğunluğu sağladıklarında TOKİ'ye başvurarak burada konut inşa talebinde bulunabilir. Bu parselde zemin artı 4 veya 5 katı geçmeyecektir. Konut amaçlı arsaların ve iş yerlerinin başvuruları bugün itibariyle alınmaya başlandı. Hak sahibi vatandaşlarımız Aralık ayından itibaren alabilecekler. Tapuların tamamının tamamı 2 yıl içinde bitecek.

Müstakil parseller 192 bin liradan başlayan fiyatlar 1604 liradan başlayan taksitler faizsiz şekilde vatandaşlarımıza dağıtılacaktır. Sosyal konutlarımızın inşasına 25 Ekim'de Ankara, Afyon, Amasya, Aydın, Bolu, Diyarbakır, Elazığ, Erzurum, Kahramanmaraş, Kırşehir, Konya, Manisa, Muğla, Tunceli, Uşak, Yozgat ve Zonguldak illerimizdeki 5 bin konutun temelini atarak başlıyoruz.

Proje kapsamında 50 bin işyerinin ilk etabının inşasına 28 ilimizde 10 bin işyerinin temelini atarak başlıyoruz. 50 ila 200 metre karesi arasında değişen 350 bin liradan fiyat 2633 lira taksit, 10 yıla varan vade ile esnaflarımıza sunulacaktır. Sadece bu işyerlerinin istihdama 100 bin katkısı bekleniyor. Bu kampanya özel sektörün konut yatırımlarını hareketlendirecektir.

ESNAFA KREDİ KAMPANYASI

Salgın ve savaş şartlarının önümüze çıkardığı zorlu süreçte de esnaf ve sanatkarlarımızın yanında olmayı sürdürüyoruz. Kadın girişimci kredisinden 140 bin kadınımız yararlanarak 17 milyar liranın üzerinde kaynak kullanmıştır. Gençlerimiz için girişimci kredilerinden 52 bin kişi 10 milyar liralık kaynağa ulaşarak yararlanmıştır.

Esnafımıza 100 milyar liralık kredi kampanyası başlatıyoruz. Kredi üst limitlerini 350 bin liradan 500 bin liraya, işyeri edindirme taşıt kredisini 1,5 milyona yükseltiyoruz. Genç girişimlerimizin kredi limitini yükseltiyoruz. Halkbank'tan kredi kullanıp da takibe düşen esnaflarımıza 6 aya geri ödemesiz 36 vadeli borcunu tasfiye imkanı sağlıyoıruz.

"DOĞALGAZ DEPOLARIMIZI YÜZDE 100 DOLDURDUK"

Enerji alanında da önemli adımları attığımız süreçten geçiyoruz. Doğalgaz depolarımızı yüzde 100 doldurarak hazırlığımızı yaptık. Azerbaycan'la ülkemizle birlikte Avrupa'nın enerji arz güvenliğinde Tanap'ın kapasitesini 32 milyar metreküpe çıkartacak çalışmalara başladık. Libya ile hidrokarbon anlaşması bu ülkenin kıta sahasında petrol ve türevlerinin çıkartılması alanında yeni işbirliği alanı oluştu.

Ülkemizin sınır güvenliği, milletimizin huzuru önceliklerimizin en başında yer almaktadır. TSK; Emniyet, Jandarma, sahil güvenlik, istihbarat, diplomatik kanallarımızla 24 saat kesintisiz faaliyet yürütüyoruz. Terör örgütü yönetiicilerini nerede bulursak orada imha ediyoruz.

Sınır ötesi harekatlarımızı kendi önceliklerimize ve yaptığımız planlara göre yürütüyoruz.

Yarın ülkemizin önemli ulaşım projeleri arasında yer alan Çanakkale-Ayvacık-Küçükkuyu yolu ve tünellerinin açılışına canlı bağlantıyla katılacağız. Ardından Astan'ya ziyaretimiz olacak. Cuma günü Zeytinburnu millet bahçesini hizmete açtıktan sonra Türkiye Katar Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği toplantısını Dolmabahçe'de icra edeceğiz. Cumartesi günü inşallah Diyarbakırlı kardeşlerimizle hasret giderip, kültür yürüyüşünü yapacağız."