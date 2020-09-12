Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nda katıldığı programların ardından Haliç Kongre Merkezi'ne geçti. Erdoğan burada Azerbaycan Milli Meclis Başkanı Sahiba Gafarova'yı kabul etti. Kabulde TBMM Başkanı Mustafa Şentop'ta yer ald

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