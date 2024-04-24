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        Haberler Gündem Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile görüşecek

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bugün bir araya gelecek. Görüşmede iki ülke ilişkilerinin yanı sıra İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaş ve Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri ele alınacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2024 - 01:20 Güncelleme: 24.04.2024 - 01:20
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüşecek
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        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan, davetine icabetle Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Steinmeier'i bugün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlayacak.

        Yapılacak resmi görüşmelerde, Türkiye ve Almanya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacak ve iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da geliştirilmesi için yapılabilecekler değerlendirilecek.

        AA'nın haberine göre; görüşmelerde ayrıca, İsrail'in Filistin topraklarına yönelik saldırıları ve bölgedeki son durum, Ukrayna ile Rusya arasında devam eden savaştaki son gelişmeler, Türkiye-Avrupa Birliği ilişkileri, küresel ve bölgesel konular görüşülecek.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
        #Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier
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