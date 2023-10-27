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        Haberler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ankara ve İstanbul'daki programlara katılacak

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramında Ankara ve İstanbul'daki programlara katılacak

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Ankara ve İstanbul'da düzenlenecek özel programlara katılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 01:13 Güncelleme: 27.10.2023 - 01:14
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan 29 Ekim Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek
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        Dezenformasyonla Mücadele Merkezinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, 29 Ekim'de devlet erkanıyla Anıtkabir'e ziyarette bulunacak.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde "Cumhuriyetin 100. Yılında 100 Dev Eser" Yağlı Boya Resim Sergisi'ne katılacak Erdoğan, Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu'nda tebrikleri kabul edecek.

        TBMM'de "100. Yıl Resmi Geçit Töreni"ne iştirak edecek Erdoğan, Donanma ve Türk Hava Kuvvetlerinin İstanbul Boğazı'ndaki geçit törenini izleyecek.

        Cumhurbaşkanı Erdoğan, "100. Yıl Hitabı" ile vatandaşlara seslenecek.

        DONANMA TARİHİNDEKİ EN BÜYÜK GEÇİT TÖRENİ

        Cumhuriyet Bayramı'nda saat 17.00'de, başta TCG Anadolu olmak üzere 100 gemiyle Boğaz'da geçit töreni yapılacak. Bu törene, Türk Yıldızları ve SOLOTÜRK dahil 20 muharip uçak da eşlik edecek.

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        Geçit töreninde ayrıca 101 pare top atışı da gerçekleştirilecek. Bu, donanma tarihindeki en büyük geçit töreni olacak.

        "Cumhuriyetin Sesi, Cumhuriyetin Rengi" etkinliğiyle de Galata Kulesi, Haydarpaşa Tren Garı, Cumhuriyet Müzesi (II. TBMM Binası), Etnografya Müzesi, Saat Kulesi, Dolmabahçe Sarayı gibi tarihi mekanlar ile Efes Antik Şehri, Kapadokya gibi turistik mekanlar, özel ışık gösterileriyle renklendirilecek.

        Bu mekanlarda, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası tarafından Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yılına özel bestelenen "100. Yıl Marşı" yankılanacak.

        - Dron, havai fişek ve ışık gösterileri

        DRON, HAVAİ FİŞEK VE IŞIK GÖSTERİLERİ

        Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü kutlamaları çerçevesinde, 2023 dron ile İstanbul Boğazı'nda ışık ve havai fişek gösterileri yapılacak.

        İstanbul Taksim Meydanı'nda Atatürk Kültür Merkezi'nin önüne kurulacak "Maziden Atiye Türkiye Yüzyılı" gösterim alanında, su perdesi, su şovu ve üç boyutlu içeriklerin yayımlandığı ekranlarla, geçmişten bugüne Türkiye Yüzyılı vizyonu interaktif ve teknolojik bir deneyimle vatandaşların beğenisine sunulacak.

        Türkiye Yüzyılı logosundan esinlenerek oluşturulan "Türkiye Yüzyılı" enstalasyonu da 29 Ekim'in parçası olacak.

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