Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1915 Çanakkale Köprüsü Son Tabliye Montaj Töreni'nde konuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
- Köprü inşaatında önemli bir aşamayı daha geride bırakacağız. Önümüzdeki yılın en geç 18 Martında Çanakkale deniz zaferimizin 106. yıl dönümünde köprümüzü ve Malkara'ya kadar uzanan 101 km otoyolu hizmete açacağız.
- Yatırım tutarı 2.5 milyar euro olan bu otoyol ve köprü projesini yap illet devret modeliyle hayata geçiriyoruz. Proje ile geçiş süresi 6 dakikaya inecektir. Otoyol ve köprü projesinin inşasında 670’i mühendis 5 binin üzerinde kişi ve 740 iş makinesi çalışmış 106 alt yüklenici görev yapmıştır. Bu köprü büyük ve güçlü Türkiye hedefimize bir adım daha yaklaştığımızın ispatıdır.
- Köprünün hizmete girmesiyle sis ve olumsuz hava şartları nedeniyle kesintiye uğrayan Çanakkale Boğazı geçiş trafiği hiçbir engele uğramadan 6 dakikaya inecek. Köprümüz 18 Mart'a ithafen 318 metre olarak belirlenen yüksekliği ve Cumhuriyetimizin 100. yılına işaret eden 2023 metre uzunluğu ile anlamlı mesajlara sahiptir.
- Dünyanın en büyük orta açıklıklı köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü olan köprü, tasarımı inşası ve ülkemize kazandırdığı teknik birikimi ile önemli bir eserdir.
- Yap İşlet Devret modeliyle inşa edilen bu köprü ile Türkiye yeni bir sıçramayı gerçekleştirmiş oluyor. Böyle bir projeyi lojistik krizlerinin yaşandığı bir önemde hayata geçirmemiz önemlidir. Otoyollarımız, bölünmüş yollarımız köprülerimiz ve tünellerimizle kara yollarımızın standartlarını yükselttik. İstanbul Havalimanı başta olmak üzere 56 havalimanımız ile havalimanlarımızı yaygınlaştırdık geliştirdik. İnşallah Kanal İstanbul ile deniz yolu alanında devam niteliğinde bir atılımı hayata geçireceğiz.
- İkide bir ana muhalefetin, özellikle dünyaya seslenerek büyükelçileri toplayarak "Sakın ha Kanal İstanbul'a girmeyin, girenler şunu bilsinler ki kesinlikle paralarını alamazlar.." gibi bir yaklaşıma girmeleri, bunların devlet yönetiminde ne kadar cahil olduklarını, bu ülkeye ne kadar büyük bir ihanet içinde olduklarının en güzel ifadesidir.
- Sevgili milletim devletlerde süreklilik esastır. Zaten bunların iktidar yüzü görmeye imkanları olmayacak. Milletim onlara böyle bir fırsatı vermez.
- Kalkınmanın temel altyapısı olan ulaşımda, enerjide, teknolojide ne kadar çok yol kat edersek hedeflerimize o kadar hızlı ulaşacağımızı biliyoruz. Birileri Türkiye söz konusu olduğunda uluslararası ticaretin kurallarını değiştiriyorsa da biz zor oyunu bozar diyerek tüm bu engelleri aşacak güce ve kararlılığa sahibiz.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!