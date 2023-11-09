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Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafından yazıldığı iddialarının tamamen yalan olduğunu bildiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum, kendisiyle ilgili iddialara sosyal medyadan yanıt verdi:

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır.



Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum.



Bu tür asılsız isnadlarla oluşturmaya çalıştıkları kaos ortamına… — Mehmet Uçum (@mehmetucum) November 9, 2023

"EMELLERİNE ULAŞAMAYACAKTIR"

Uçum paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin gündemdeki kararının tarafımdan yazıldığı iddiası tamamen yalandır. Yargının bağımsızlığını tartışma konusu yapmak için ileri sürülen bu asılsız iddiayı şiddetle reddediyorum. Bu tür asılsız isnadlarla oluşturmaya çalıştıkları kaos ortamına argüman üretmeye çalışanlar bilsinler ki emellerine ulaşamayacaktır.