Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem Cumhnurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'dan basın açıklaması

        Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum'dan basın açıklaması

        Cumhurbaşkanı Danışmanı Mehmet Uçum, avukatları aracılığıyla bir basın açıklaması yaptı. Uçum, açıklamasında son zamanlarda dolaşıma giren iddialara yanıt verdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21.12.2023 - 17:52 Güncelleme: 21.12.2023 - 18:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Cumhurbaşkanı Danışmanı Uçum'dan basın açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Son zamanlarda bazı televizyon kanallarında ve sosyal medya mecralarında Müvekkil Mehmet UÇUM’un kamu görevinin yanı sıra; avukatlık yaptığı, dosya takip ettiği ya da ettirdiği, yargılama

        süreçlerine dahil olduğu, duruşmalara girdiği yönünde asılsız iddialarda bulunulduğu görülmüştür.

        Müvekkilin 2015 yılı Haziran ayından itibaren avukatlık yapmadığına ilişkin daha önce açıklama yapılmasına rağmen bu yalanlarda ısrar edilmesi maksatlıdır.

        Hukuken ve vicdanen izah edilecek bir yönü olmayan, haksız ve gerçeğe aykırı paylaşım ve haberlerle Müvekkilin kişilik haklarına saldırıda bulunulması nedeniyle işbu açıklamayı yapma zorunluluğu doğmuştur.

        REKLAM

        Bilindiği üzere Müvekkil Mehmet UÇUM 2015 yılında 25. Dönem Kars Milletvekilliği yapmıştır. 2015 yılı Aralık ayından itibaren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 2018 yılı Kasım ayından bu yana ise Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekilliği görevlerini ifa etmektedir.

        Müvekkil Mehmet UÇUM, milletvekili seçildikten sonra örnek teşkil edecek şekilde Avukatlık

        Kanunu’na ve meslek ilkelerine uygun olarak üyesi olduğu Baro’ya avukatlık yapmayacağına ilişkin

        dilekçe vermiştir. Ayrıca görev yaptığı dosyalara çekilme dilekçelerini sunmuştur. Avukatlık bürosunun vergi kaydını kapatmıştır. Zaman zaman kendisine sehven gelen tebligatları, kamu görevi sebebiyle ve avukatlık yapmadığı için iade etmiştir. Müvekkil kamu görevinin gereklerine uygun şekilde ve özenle hareket etmiştir. Aynı şekilde davranmaya da devam etmektedir. Özetle; Müvekkil hiçbir suretle avukatlık yapmadığı gibi herhangi bir dava dosyasına herhangi bir sıfatla müdahil olması da söz konusu değildir.

        Yine bir televizyon kanalında zikredilen bir davadaki durum ise, Müvekkilin kamu görevinden

        önce avukatlık döneminde çıkarılmış ortak bir vekaletnamede sadece isminin geçmesinden ibarettir.

        Müvekkilin anılan dava ve bağlantılı davalarda; herhangi bir avukatlık faaliyeti yoktur. Davanın

        taraflarıyla hiçbir sıfatla ilişkisi hatta tanışıklığı bile söz konusu değildir. Dava dosyalarında yapmış

        olduğu herhangi bir işlem ve bir duruşmaya girmişliği de yoktur. Öte yandan bu dava dosyaları

        içerisinde yer alan ve Müvekkilin isminin olduğu müşterek vekaletnamelerin üzerinden 10 yıldan fazla zaman geçtiğinden bunların hukuken bir geçerliliği de bulunmamaktadır. Yani yapılan haber tarihi itibariyle müşterek vekaletnamelerin bir hükmü kalmamıştır. Müvekkilin kamu görevinden önceki dönemlerde çıkartılan müşterek vekaletnamelerdeki ismi sebebiyle bazı dava dosyalarında Uyap kaydının bulunması, Müvekkili o dosyalarda vekil kılmaya yeterli değildir. Müvekkilin avukatlık

        yapması için ilgili dosyada fiilen işlem yapması gerekir. Müvekkilin sadece Uyap kaydı olduğuna işaret edilerek kamu görevine rağmen avukatlık yaptığı iddiasında bulunmak; haksız algı yaratmak ve itibarsızlaştırmak amacı taşımaktadır. Ayrıca bu iddia hukuka aykırıdır ve açık bir yalandır.

        Müvekkilin 2015 Haziran ayından beri avukatlık yapmadığı, basit bir araştırmayla kolaylıkla

        tespit edilebilecek bir durumdur. Hal böyleyken doğrudan Müvekkilin onur ve saygınlığını hedef alan, toplumun bir kesiminde ve özellikle yalın okuyucuda kuşku ve itham doğuracak ifade, niteleme ve içeriklere yer verilmesi açık bir kötü niyettir. Bu içeriklerin habercilikle ve haberle bir ilgisi yoktur. Bu kötü niyetli davranışın planlı ve maksatlı bir şekilde zaman zaman gündeme getirilmesi Müvekkilin ne denli haksız bir saldırıya maruz kaldığını net bir şekilde ortaya koymaktadır.

        Müvekkil Mehmet UÇUM’un onur ve saygınlığını hedef alan, objektiflikten ayrılıp haber

        sınırını aşan, genişletici ve maddi gerçeğe aykırı yorumlarda bulunan, onur kırıcı sözler içeren, kamu yararı amacının yerine, sansasyon yaratma, küçük düşürme gibi öznel amaçların öne çıktığı, bu nedenle de hukuka aykırı hale gelen haber ve içerikler bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tarafımızca ciddiyetle takip edilecektir.

        Sonuç olarak, Müvekkilin isminin kim tarafından ve hangi amaçla olursa olsun hukuka aykırı

        kullanılması halinde tüm sorumlulara ilişkin cezai ve hukuki her türlü yasal girişimde bulunulacağını

        kamuoyunun bilgisine sunarız.

        Saygılarımızla,

        Mehmet UÇUM

        Vekili

        Av. Uğur Kızılca, Av. Zeynep Yıldırım

        ÖNERİLEN VİDEO
        #mehmet uçum
        #haberler
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kalbi duran bebek, jandarmanın müdahalesiyle hayata döndü
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Otomobilde kadına dayak!
        Otomobilde kadına dayak!
        Kırmızı kart kaosu!
        Kırmızı kart kaosu!
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Avrupa şehirleri aşırı turistten şikayetçi
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Günde 3 paket sigara içen tiryaki, bağımlılıktan böyle kurtuldu
        Dev teklif yolda!
        Dev teklif yolda!
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        Göçmen kuşlar İstanbul'a dönmeden tamamlanacak
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"
        Habertürk Anasayfa