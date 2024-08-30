Cuma günleri cemaat bir araya gelerek Cuma namazı kılar. Bugün, dua ve tövbe kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır dolayısıyla bugün yapılan ibadetler daha önemlidir. Cuma namazı, öğle saatinde toplu olarak kılınır ve namaz saatleri Diyanet tarafından belirlenir. Peki, Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 30 Ağustos 2024 İstanbul, İzmir, Ankara, Bursa 81 il Cuma namazı vakitleri...