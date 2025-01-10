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        Haberler Bilgi Gündem Cuma namazı saati 10 Ocak 2025: Bugün Cuma namazı ne zaman saat kaçta kılınacak İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa?

        Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İşte 10 Ocak Cuma il il namaz vakitleri

        Cuma namazı, İslamiyette önemli bir ibadettir. Müminler, her hafta cuma günü öğle vaktinde bir araya gelerek bu önemli ibadeti cemaatle eda ederler. Bu namaz, bireylerin Allah'a olan bağlılıklarını tazelemelerine ve topluluk içinde güçlü bir birlik ruhu oluşturmalarına vesile olur. Cuma namazı saati her hafta değişir. Peki, bugün Cuma namazı saat kaçta? İşte, il il 10 Ocak 2025 Cuma namazı saati...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.01.2025 - 09:29 Güncelleme: 10.01.2025 - 09:29
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        • 1

          Cuma namazı, İslam dininde haftalık toplu ibadetlerin en önemlilerinden biridir. Her hafta cuma günü öğle vakti cemaatle kılınan bu namaz, Kur'an-ı Kerim'deki "Cuma" suresinde emredilmiştir. Müslümanlar, günlük işlerini bırakarak camide bir araya gelir, kardeşlik ve dayanışma ruhu içinde ibadet ederler. Peki, bugün Cuma namazı kaçta? İşte, İstanbul, Ankara, İzmir Cuma saati vakti...

        • 2

          10 0CAK İSTANBUL CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İstanbul'da 10 Ocak Cuma namazı saat 13.17'de kılınacak.

          İSTANBUL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 3

          10 0CAK İZMİR CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          İzmir'de 10 Ocak Cuma namazı saat 13.24'te kılınacak.

          İZMİR NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          10 0CAK ANKARA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Ankara'da 10 Ocak Cuma namazı saat 13.01'de kılınacak.

          ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 5

          10 0CAK BURSA CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

          Bursa'da 10 Ocak Cuma namazı saat 13.16'da kılınacak.

          BURSA NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        • 6

          CUMA NAMAZ KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR?

          Cuma namazı ortalama 45 dakika ile 1 saat arası sürebilmektedir. Aşağıda yer alan link üzerinden Cuma namazı saatlerine bakıp cuma namazı bitiş süresini hesaplayabilirsiniz.

          İL İL NAMAZ VAKİTLERİ İÇİN TIKLAYIN

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