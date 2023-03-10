Cuma namazı kılınışı, 10 Mart Cuma gününün gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. İstanbul, İzmir, Ankara ve Türkiye'nin 81 ilinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenen saatlerde eda edilecek olan Cuma namazı 4 rekat sünnet, 2 rekat farz ve farzdan sonra 4 sünnet şeklinde kılınıyor. Müslümanların haftalık bayramı olarak görülen bu mübarek günde hakkıyla ibadet etmek isteyenlerin gündeminde "Cuma namazı nasıl kılınır, kaç rekattır ve hangi dualar okunur?" soruları yer alıyor. İşte, Diyanet ile adım adım cuma namazı kılınışı anlatımı...