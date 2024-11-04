Terör örgütü DEAŞ operasyonunda sözde tüzük ortaya çıktı!

Akdeniz Hayırlı İlimler İslam'ı Yayma Derneği’ne (AHİDDER) düzenlenen operasyonun ardından yeni detaylar ortaya çıktı. Buna göre ele geçirilen tüzüğün cemaatin mahremi olduğu belirtilen metinde cemaatin işleyiş şekli teker teker anlatıldı.

Metne göre: “Cemaatin kimliği dergi / kitap evi adı altında mescid çalışmasıdır. Cemaatin çalışma programı ilim, davet, eğitim (Okul ve medrese vb.) ve yardımlaşmadır. Cemaatin çalışma birimleri teşkilat, maliye, eğitim, medya ve davetten müteşekkildir. Cemaat tüzüğü cemaatin mahremidir. Bu sebeple sadece cemaat programında çalışmaya kararlı olan Müslümanlardan ahid alınırken görevli kişiler tarafından beyan edilir. İkna edilme safhasında olan, henüz karar vermemiş Müslümanlara tüzük beyan edilmez. Cemaate katılmak isteyen Müslüman'lar içimize yeni katılan kimselerse, en asgari 1 yıl dirsek teması kurması gerekir.”

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REKLAM AHİDÇİLER YETENEĞİNE GÖRE BİRİMLERE YERLEŞTİRİLDİ Ahid veren kişilerin yeteneğine göre cemaatin birimlerinde görevlendirildiği belirtilen tüzüğe göre, cemaat birimlerinin başına “Genel Emir” tarafından birim sorumluları atandığı kaydedildi. Tüzüğe göre her birim kendi sorumluluk alanlarının gelişimi ve tertibi adına düzenli olarak toplantı yapmak zorundadır. Bu toplantıların 2 haftada bir yapılması zorunludur. İhtiyaç anında daha sık olarak bir araya gelinebilir. Birim sorumluları yaptıkları çalışmaları aylık olarak cemaatin “Genel Emir”ine rapor etmelidirler. Ahid henüz alınmamış ya da Ahid vermekten imtina eden Müslüman'lar cemaat birimlerinde görev alamaz.”

Ayrıca cemaatin yeni veya eski fark etmeden her üyesine 5 yıl boyunca ev ders gruplarına katılmak zorunluluğu da ele geçirilen tüzükte belirtiliyor. Cemaat üyeleri, tüzüğe ve cemaat kurallarına uymak zorunda ve kurallara uymayanların sözde disiplin kuruluna sevk edileceği de yine tüzükte yer alıyor. KADINLARA YETKİ YOK, AİDAT 500 TL Örgütün devamlılığını koruyabilmesi için tüzükte cemaatten ayrılanların pişman olmak şartıyla geri dönebileceği de belirtilen maddeler arasında. Ancak örgüte ilk kez girene göre daha ağır şartlarda dönülmesine izin veriliyor. Tüzükte, “Cemaat mensubu Müslümanların eşlerinden ahid alınmaz. Bayanlar cemaat çalışması içinde kısmi olarak görev alabilirler. Ancak hiçbir alanda bayanlara tam yetki verilmez, cemaatin içindeki birimleri ve başındaki sorumlulukları bilmemelidirler. Cemaat mensupları için takdir edilen en asgari aidat 500 TL’dir. Üstü şahısların tercih ve rızasına bırakılır. Ancak fazla vermeye imkanı olduğu halde gevşeklik yapanlardan talep edilecektir” ifadeleri yer aldı.

“İDDİANAME MAHREMDİR ÜYELERLE PAYLAŞILAMAZ” Ayrıca örgüt üyelerinin cezaevine girmeleri durumunda ailelerinin geçimini AHİDDER’in karşılayacağı belirtilen tüzükte “Cezaevi emiri, içeride yaşanan gelişmeleri cemaate rapor etmelidir. Cemaate ait iddianameler cemaatin mahremidir. Bu sebeple iddianame, cezaevi emirinden izinsiz dosyada bulunmayan Müslümanlarla paylaşılmamalıdır. Cezaevindeki cemaat mensuplarından geçimi cemaat tarafından karşılanan kişilerin avukat masrafları cemaate aittir. Ancak geçimini kendi iş imkanlarıyla kazanan kişilerinin avukat masrafları kendisine aittir. Tüzük unutulmaması ve cemaat mensuplarına sorumlulukların hatırlatılması açısından 3 ayda bir cemaat mensuplarına beyan edilir" ifadeleri yer alıyor.

KENDİ ADALET SİSTEMLERİNİ KURDULAR Tüzükte bir de AHİDDER’in “Şer’i Kurul”u da yer aldı. Sözde tüzüğe göre bir sorunu olan çözülmesi için bu kurula gidebilir, kurulun verdiği karar esas kabul edilir. “Disiplin Kurulu” da genel işleyişe ve kurallara aykırı davranan üyelere nasihat veya duruma göre ceza vermekle hükümlü. AHİDDER’in “Teşkilat Birimi” ise evde verilen ders gruplarından sorumlu. Ev ders gruplarına katılacak kişileri tespit edip, örgüt üyelerinin herhangi bir gözaltına alınma durumunda nasıl davranacağı, polis ifadesinde neler söyleyeceği ve iletişim aletlerini nasıl kullanılacağı gibi konularda bilgilendirme yapılıyor. "Maliye Birimi” toplanan paraları ve ödemeleri aylık olarak emire rapor ederken “Eğitim Birimi” ilk okul, ortaokul ve medrese çalışmalarını takip edip öğrencilerin gelişimleri de aylık olarak emire rapor olarak veriyor. “Medya Birimi” de İslam'ı yayma çalışmalarından sorumlu.

“AHİD NEDİR?” Kendi kendine söz vererek bir işi üzerine alma. Örgütün tüzüğünde ahid, “Ahid dergisi cemaatinin bir ferdi olarak. Başımızda emir olan ........ 'ye, şirk, küfür ve haram içeren bir emir vermediği sürece itaat edeceğime Allah'ı şahit tutarak söz veriyorum" ifadeleriyle yer alıyor.