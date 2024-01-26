Resimli, kısa ve dualı özel Cuma mesajları: Hayırlı Cumalar!
Resimli Cuma mesajları her hafta olduğu gibi bu hafta da sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından araştırılıyor. WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi sosyal platformlarda paylaşım yapmak isteyenler için güncel resimli Cuma mesajlarını haberimizde derledik. İşte kısa, dualı ve resimli Cuma mesajları...
- 1
Cuma mesajları, bu hafta WhatsApp, Instagram ve Facebook gibi platformlarda paylaşım yapıp sevdiklerini tebrik etmek isteyenler tarafından merak edilip araştırılıyor. Merak edenler için dualı, kısa ve resimli Cuma mesajları için haberimizde derledik. İşte birbirinden güzel kısa, uzun, dualı ve resimli Cuma mesajları....
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Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
- 3
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
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- 4
Bu mübarek Cuma gününde rabbim cümlemize ve cümle Ümmet-i Muhammed'e hayırlara vesile olsun.
- 5
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
- 6
Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Günler bize dostların güzelliğiyle, geceler onların dualarıyla mübarek oluyor. Umudumuz dostların hediyesi, duamızsa sizlerin sevgisi. Cumanız mübarek olsun.
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- 7
İnkâr edenlere gelince; onların amelleri ıssız bir çöldeki serap gibidir. (Nur,39) Hayırlı Cumalar.
- 8
İlahi Yarabbi son nefesimde kendime malik olmadığım zaman bu duamı sana emanet ederim. Allah Cumanızı Kabul Etsin.
- 9
Kalbimiz iman ile gönlümüz İslam ile dilimiz Kur’an ile kulağımız ezan ile gözümüz nur ile dolsun… Evimiz huzurlu ve neşeli olsun. Hayırlı Cumalar…
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- 10
Allah'ım... Ümidimi kaybettiğimde, senin yazdığın kaderin, hayallerimden daha güzel olduğunu hatırlat... Hayırlı Cumalar...
- 11
Cuma gibi günümüz var. İslam gibi dinimiz var. Muhammed gibi sahibimiz var. Allah dedim, dostum dedim, 99 ismine mühür vurdum, üstüne.
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Bizi yoktan var eden, varlığından haberdar eden, yaratıp imtihan eden, imtihan edip sabır veren Allah'ın müminlerini bağışlaması dileğiyle Cumanız Mübarek olsun
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