Cuma günleri İslamiyet'te oldukça önemlidir. Bayram niteliği taşıyan Cuma günlerinde dua kapılarının sonuna kadar açıldığına inanılır. Ayrıca Cumaları kılınan namaz ile beraber toplumsal birlik ve dayanışma da güçlenir. İşte bu özel günde sevdiklerinizle paylaşabileceğiniz en güzel Cuma mesajlarını sizler için derledik. İşte, 30 Ağustos Cuma mesajları...