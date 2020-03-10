Show TV'nin sevilen dizisi Çukur'da 'Celasun' karakterini canlandıran Kubilay Aka, set arkası oyuncu arkadaşlarıyla beraber verdikleri bir pozu sosyal medya hesabında paylaştı.

Aka, çekildikleri fotoğrafa "Aile her şeydir" ifadelerini kullandı. Oyuncunun yayınladığı kare kısa sürede binlerce beğeni aldı.

Kubilay Aka'nın paylaşımında yer alan ünlü isimler; Aras Bulut İynemli, Kadir Çermik, Hazal Subaşı, Boncuk Yılmaz, Burak Dakak, Perihan Savaş, Ece Yaşar, Cem Uslu, İrem Altuğ, Necip Memili ve Kubilay Aka yer alıyor.

Set arkasında da yakın dost oldukları bilinen Çukur ekibinin oyuncuları, zaman zaman sosyal medya hesaplarından beraber çekildikleri renkli anları Instagram'a eklemeyi ihmal etmiyor.

"HERKES MUTLU OLSUN"