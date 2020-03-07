Kubilay Aka: Herkes mutlu olsun - Magazin haberleri

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Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Önceki gün Nişantaşın'da görüntülenen Kubilay Aka, aşk sorularına yanıt verdi. Aka, kalbinin boş olduğunu söyledi.

Kubilay Aka, eski sevgilisi Miray Daner ile Boran Kuzum'un aşk yaşaması hakkında ise, "Herkes mutlu olsun, benim kalbim şuan boş" dedi.