Çukur, Erdenetler'e savaş açtı!

Pazartesi akşamlarına damga vuran Çukur’un dün akşam ekrana gelen bölümünde, Çukur ve Erdenetler arasında yaşananlardan sonra Yamaç artık kararını vermişti; Çukur'u korumanın tek yolu Cengiz'i indirmekti! Vartolu ve Aliço'nun da yardımıyla Yamaç, Cengiz'i av partisinde avlamak için hamlesini yaptı. Cengiz'e silah doğrulttuğu final sahnesinde heyecan doruğa ulaştı. Yamaç, Cengiz Erdenet'ten kurtulabilecek miydi?
SOSYAL MEDYA #AVAGİDENAVLANIR DEDİ!
Çukur, dün akşam yayınlanan yeni bölümüyle ABC1 20+'da 6.30 izlenme oranı (rating),14.68 izlenme payı (share),AB'de 5.25 izlenme oranı (rating),13.05 izlenme payı (share) Total’de 6.33 izlenme oranı (rating),16.22 izlenme payı (share) elde etti. #AvaGidenAvlanır etiketi Twitter Türkiye'de 10 saat 50 dakika dünyada ise 2 saat 50 dakika TT listesinde kaldı.
ÇUKUR VE ERDENETLER ARASINDAKİ MÜCADELE ALEVLENDİ!
Yamaç'ın, Cengiz'in adamı olduğunu öğrenen Cumali, Erdenetler'e karşı savaş başlattı. Çukurlular, Erdenetler'in mekanlarına tek tek saldırırken Cumali, bu hamleyle Koçovalılar ve Erdenetler arasındaki mücadeleyi daha da alevlendirdi.
Çukur, Erdenetler'in peşinde;
ÇUKUR'DAN ERDENETLER'E BASKIN!
Cumali, Selim ve Çukurlular'ın, Erdenetler'in davetini basması ortalığı bir anda karıştırdı. Yamaç'ın gelmesiyle gerilim daha da artarken Çukurlular ve Ogeday'ın korumaları arasında büyük olay çıktı. Cumali, oğlunun katilinin kim olduğunu söylerken sarf ettiği ağır sözler ile Yamaç'ı derinden sarstı. Yamaç, Vartolu ile birlikte plan yaparken Makbule de Arık ile bir olup Yamaç'ı öldürmek için harekete geçti. Babaannesine engel olmak isteyen Efsun, Makbule'yi vurarak herkesi şaşırttı.
Cumali, Çukurlular ile birlikte Erdenetler'in davetini basıyor;
Efsun, Makbule'yi vuruyor;
ÇUKUR’UN YENİ BÖLÜMÜNDEN İLK SAHNE YAYINLANDI!
Show TV’de ekrana gelen Ay Yapım imzalı Çukur’un merakla beklenen yeni bölümünden ilk sahne yayınlandı. Karaca ve Akın'ın konuşmasının yer aldığı sahnede Karaca, Akın'a kendini feda ederek her şeyi düzeltebileceğini söylüyor. Karaca'nın, Akın'a destek vermesi dikkat çekerken ikilinin sarıldığı anlarda "Karaca söylediklerinde samimi mi?" sorusu akıllara geliyor.
İşte "Çukur"un 4. Sezon 6. Bölümünden İlk Sahne:
Çukur’un merakla beklenen yeni bölümü Pazartesi akşamı saat 20.00’de Show TV'de!
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