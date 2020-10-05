SHOW TV'nin yıldızları "Show'a bak" dedi!

Show TV’nin güçlü kadrosunu bir araya getiren tanıtım filminin yönetmenliğini dünyaca ünlü isimlerin de bir numaralı tercihi olan Koray Birand üstlenirken, 3 günde toplam 38 ünlü isim kamera karşısına geçti. Ön hazırlığı 10 gün süren reklam filminin setinde 12 kişilik saç, makyaj ve styling ekibiyle birlikte yaklaşık 50 kişilik ekip yer aldı. Çekimler pandemi sürecine yönelik tüm önlemler alınarak gerçekleştirildi.

Yayınlandığı andan itibaren izleyicilerden tam not alan yeni yayın dönemi tanıtım filminde Show TV’nin yıldız isimleri “Bak Bak Show’a Bak!” jingle’ı eşliğindeki eğlenceli danslarıyla göz doldurdu.

İŞTE SHOW TV’NİN YILDIZLAR KARMASI!

Çekimler, günün yemeğini hazırlamak için gün sayan Öykü Gürman ile başlarken, Show TV ekranlarında umudunu kaybedenlere “VAZGEÇME” diyen Didem Arslan Yılmaz’la devam etti. Enerjik tavırlarıyla tanıtım filmine renk katan Yılmaz yerini, zarafeti ile göz kamaştıran Ebru Akel’e bıraktı. Çukur oyuncularından Erkan Kolçak Köstendil’in muhteşem enerjisi, Rıza Kocaoğlu’nun ise cool tavırlarıyla şenlenen çekimler, Cumartesi-Pazar Sürprizi programlarının başarılı sunucusu Buse İskenderoğlu ile devam etti. Sonrasında sahneye çıkan, ekranların en tatlı, en eğlenceli yarışma programı 'Çocuktan Al Haberi'nin sunuculuğunu üstlenen Doğa Rutkay Kamal pozitif tavırları ve şen kahkahalarıyla yerini Güldür Güldür Show ekibine bıraktı. Ekranların komedi klasiği Güldür Güldür Show’un birbirinden yetenekli oyuncuları Onur Buldu, Uğur Bilgin, Onur Atilla, Ecem Erkek, Açelya Topaloğlu ve Ali Sunal’ın eğlenceli danslarıyla ilk gün tamamlandı.

‘ALEV ALEV’ İKİNCİ GÜN GÖRÜCÜYE ÇIKTI!

Hafta içi her gün halkın sesini ekrana taşıyan Show Ana Haber’in başarılı sunucusu Ece Üner’le başlayan ikinci gün, hafta sonu koltuğu Üner’den devralan Pınar Erbaş’ın çekimiyle devam etti. Güçlü kadrosu ve sürükleyici hikâyesi ile Show TV’nin iddialı yapımı “Arıza”nın sevilen başrol oyuncuları Tolga Sarıtaş ve Ayça Ayşin Turan’a çekimlerde Ahmet Mümtaz Taylan ve Olgun Toker eşlik etti. Tolga Sarıtaş sempatik tavırlarıyla ilgi çekerken, Ayça Ayşin Turan güzelliğiyle göz doldurdu. Fatih Ürek’in neşeli halleriyle yükselen enerji Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinin başarılı oyuncuları Aslıhan Güner ve İsmail Demirci’nin gelmesiyle doruğa ulaştı. İkili sempatik halleriyle izleyenleri gülümsetti. Ve günün son saatlerinde Show TV’nin yeni bombası, sezonun en iddialı yapımlarından biri olmaya aday Ay Yapım imzalı dizi ‘Alev Alev’in çok değerli oyuncuları sahneye çıktı. Birbirinden çok farklı, güçlü üç kadının bambaşka hikâyelerle kesişen hayatlarına odaklanacak dizi için buluşan Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz ile Zuhal Olcay uyumlu performanslarıyla izleyenleri kendilerine hayran bıraktılar.

ŞEREF SÖZÜ’NÜN DEV KADROSU ÇEKİMDE!

Son çekim günü ise Show TV’nin yeni sezonda da ilgiyle takip edilen dizisi Ramo’nun başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Esra Bilgiç ile başladı. Birbirleriyle olan uyumlarıyla dikkat çeken ikiliden sonra yarışmacılarıyla, dünürlerin lezzet yarışını ekrana taşıyan Asuman Krause sahneyi devraldı ve onu Hayat Güzeldir’le hafta sonlarını renklendiren Özge Ulusoy takip etti. Sonrasında yıldızlarla dolu kadrosu ve görkemli setiyle ekranların yeni fenomeni olmaya hazırlanan ve bir “Ada Masalı”nı ekrana taşıyacak ‘Şeref Sözü’ oyuncuları sahnedeki yerini aldı. Tolgahan Sayışman, Sude Güler, Hülya Darcan, Aras Aydın, Öykü Çelik’ten oluşan dev kadronun uyumu diziye duyulan heyecanı yükseltti. Günün son çekimi ise Çukur oyuncuları Aras Bulut İynemli, Perihan Savaş ve Necip Memili ile gerçekleşti. Sahnede devleşen Aras Bulut İynemli muhteşem dans performansı ve kendine has dansıyla herkesin beğenisini topladı.

İşte Show TV’nin Yeni Yayın Dönemi Tanıtımı: