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        Haberler Kültür-Sanat Müzik Çubuklu Silolar'da 'Perküsyon Günleri'

        Çubuklu Silolar'da 'Perküsyon Günleri'

        İstanbul'un Beykoz'daki Çubuklu Silolar, 1-2 Haziran'da Perküsyon Günleri'ne ev sahipliği yapacak! Perküsyon Günleri'nde, Burhan Öçal, Okay Temiz, Cem Aksel, Engin Gürkey gibi Türkiye'nin en önemli perküsyoncularının konserleri, atölyeleri, söyleşileriyle dolu iki gün müzikseverleri bekliyor.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.05.2024 - 01:00 Güncelleme: 29.05.2024 - 01:00
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        Çubuklu Silolar'da 'Perküsyon Günleri'
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        İstanbul’un Beykoz’daki yeni kültür sanat ve yaşam merkezi Çubuklu Silolar İstanbulluları Perküsyon Günleri’nde ağırlayacak.

        Çubuklu Silolar’ın biçimselliğinden alınan ilhamla, İBB Kültür ve İBB Orkestralar Müdürlüğü tarafından düzenlenen Perküsyon Günleri’nde, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde iki gün boyunca perküsyon dünyasının uzman isimlerinin master class çalışmaları, söyleşileri, atölyeleri ve muhteşem konserler gerçekleşecek.

        Perküsyon Günleri’nde Engin Gürkey, Okay Temiz ve Gürkan Özkan’ın master class çalışmalarının yanı sıra palmas, boom whackers, erbane gibi farklı alanlarda atölyeler düzenlenecek. Cem Aksel, Emin Bolat, Ferruh Yarkın, Burak Gürpınar ve Özgür Can Öney’in söyleşilerde katılımcılarla bir araya geleceği etkinlikler kapsamında 1 Haziran Cumartesi akşamı Yarkın Ritim Topluluğu, Akatay Ritim Trio ve Defjen; 2 Haziran Pazar akşamı ise Burhan Öçal konserleri de İstanbullularla buluşacak. Perküsyon Günleri kapsamında Zuhal Müzik de enstrüman deneyim alanında İstanbulluları ağırlayacak.

        Kapıları tüm İstanbullulara açık olan Çubuklu Silolar’ın detaylı programı ve İBB Kültür’ün şehrin dört bir yanında düzenlediği tüm etkinliklerhakkında bilgi sahibi olmak, kentin eğlence rotasını takip etmek için İBB Kültür sosyal medya hesapları ve kultursanat.istanbul adresi takip edilebilir. Çubuklu Silolar’ın etkinlikleri için ücretsiz biletler, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

        PROGRAM

        1 Haziran 2024 Cumartesi

        10.30 - 12.00 Handpan & Yoga

        12.30 - 13.30 Atölye: Engin Gürkey Master Class

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        14.00 - 15.00 Atölye: Palmas Atölyesi

        14.00 - 15.00 Söyleşi: Cem Aksel

        15.30 - 16.30 Atölye: Okay Temiz Master Class

        15.30 - 16.30 Söyleşi: Emin Bolat ve Ferruh Yarkın

        17.00 - 18.00 Atölye: Okay Temiz Master Class

        18.15 - 18.45 Konser: Yarkın Ritim Topluluğu

        19.00 - 19.30 Konser: Akatay Ritim Trio

        20.00 - 21.00 Konser: Defjen

        2 Haziran 2024 Pazar

        10.30 - 12.00 Handpan & Yoga

        12.30 - 13.30 Atölye: Çevreye Duyarlı Ritimler Atölyesi

        14.00 - 15.00 Atölye: İBB Orkestraları – Türk Halk Müziğinde Ritim

        14.00 - 15.00 Söyleşi: Burak Gürpınar

        15.30 - 16.30 Atölye: Boomwhackers Atölyesi

        15.30 - 16.30 Söyleşi: Özgür Can Öney

        17.00 - 18.00 Atölye: Gürkan Özkan Master Class

        18.15 - 19.00 Atölye: Erbane Atölyesi

        20.00 - 21.00 Konser: Burhan Öçal

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        #Perküsyon Günleri
        #Çubuklu Silolar
        #Burhan Öçal
        #konser
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