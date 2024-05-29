Çubuklu Silolar'da 'Perküsyon Günleri'

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İstanbul’un Beykoz’daki yeni kültür sanat ve yaşam merkezi Çubuklu Silolar İstanbulluları Perküsyon Günleri’nde ağırlayacak.

Çubuklu Silolar’ın biçimselliğinden alınan ilhamla, İBB Kültür ve İBB Orkestralar Müdürlüğü tarafından düzenlenen Perküsyon Günleri’nde, 1-2 Haziran 2024 tarihlerinde iki gün boyunca perküsyon dünyasının uzman isimlerinin master class çalışmaları, söyleşileri, atölyeleri ve muhteşem konserler gerçekleşecek.

Perküsyon Günleri’nde Engin Gürkey, Okay Temiz ve Gürkan Özkan’ın master class çalışmalarının yanı sıra palmas, boom whackers, erbane gibi farklı alanlarda atölyeler düzenlenecek. Cem Aksel, Emin Bolat, Ferruh Yarkın, Burak Gürpınar ve Özgür Can Öney’in söyleşilerde katılımcılarla bir araya geleceği etkinlikler kapsamında 1 Haziran Cumartesi akşamı Yarkın Ritim Topluluğu, Akatay Ritim Trio ve Defjen; 2 Haziran Pazar akşamı ise Burhan Öçal konserleri de İstanbullularla buluşacak. Perküsyon Günleri kapsamında Zuhal Müzik de enstrüman deneyim alanında İstanbulluları ağırlayacak.

Kapıları tüm İstanbullulara açık olan Çubuklu Silolar’ın detaylı programı ve İBB Kültür’ün şehrin dört bir yanında düzenlediği tüm etkinliklerhakkında bilgi sahibi olmak, kentin eğlence rotasını takip etmek için İBB Kültür sosyal medya hesapları ve kultursanat.istanbul adresi takip edilebilir. Çubuklu Silolar’ın etkinlikleri için ücretsiz biletler, İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir.

PROGRAM 1 Haziran 2024 Cumartesi 10.30 - 12.00 Handpan & Yoga 12.30 - 13.30 Atölye: Engin Gürkey Master Class REKLAM 14.00 - 15.00 Atölye: Palmas Atölyesi 14.00 - 15.00 Söyleşi: Cem Aksel 15.30 - 16.30 Atölye: Okay Temiz Master Class 15.30 - 16.30 Söyleşi: Emin Bolat ve Ferruh Yarkın 17.00 - 18.00 Atölye: Okay Temiz Master Class 18.15 - 18.45 Konser: Yarkın Ritim Topluluğu 19.00 - 19.30 Konser: Akatay Ritim Trio 20.00 - 21.00 Konser: Defjen 2 Haziran 2024 Pazar

10.30 - 12.00 Handpan & Yoga 12.30 - 13.30 Atölye: Çevreye Duyarlı Ritimler Atölyesi 14.00 - 15.00 Atölye: İBB Orkestraları – Türk Halk Müziğinde Ritim 14.00 - 15.00 Söyleşi: Burak Gürpınar 15.30 - 16.30 Atölye: Boomwhackers Atölyesi 15.30 - 16.30 Söyleşi: Özgür Can Öney 17.00 - 18.00 Atölye: Gürkan Özkan Master Class 18.15 - 19.00 Atölye: Erbane Atölyesi 20.00 - 21.00 Konser: Burhan Öçal