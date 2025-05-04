CRR'de Mayıs ayı müzikle dolu

CRR’de Mayıs Ayı

8 Mayıs 2025, Perşembe 20.00 – Vasko Atanasovski

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Avrupa caz sahnesinin en üretken ve sınırları aşan isimlerinden biri olan Slovenyalı saksafon virtüözü ve besteci Vasko Atanasovski, Balkan halk müziğinin köklü ezgilerini cazın çağdaş diliyle harmanlayan Transbalkanika projesiyle İstanbul’da dinleyicilerle buluşuyor. Hıdrellez haftasına denk gelen program; Balkan ritimleri, doğaçlamalar ve etnik tınıların birlikteliğiyle dikkat çeken bir repertuvar sunacak.

10 Mayıs 2025, Cumartesi 20.00 – Marcelo Nisinman & Chamber Jam Contemporary Tango Quintet

Modern tango sahnesinin yenilikçi isimlerinden, bandoneoncu ve besteci Marcelo Nisinman, beş farklı ülkeden müzisyenin bir araya geldiği topluluğu Chamber Jam Contemporary Tango Quintet ile birlikte CRR sahnesinde! Programda, Nisinman’ın özgün besteleriyle birlikte hocası Astor Piazzolla’nın klasikleşmiş eserlerinin çağdaş düzenlemeleri yer alıyor. Bandoneon enstrümanına getirdiği yenilikçi tekniklerle tanınan Nisinman, Astor Piazzolla’nın hayattayken tek öğrencisi olma özelliğini taşıyor.

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17 Mayıs 2025, Cumartesi 20.00 – Gençlik Bayramı Özel Konser

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı için düzenlenen bu özel konserde, CRR sahnesi geleceğin yıldızlarına emanet! Birbirinden yetenekli genç müzisyenlerin yer aldığı bu konserde, klasik dönemden modern tınılara ve yerel ezgilere uzanan zengin bir repertuvar müzikseverlerle buluşuyor. Konserin açılışı, Beethoven’ın özellikle ikinci bölümdeki gizemli, durgun ve uğultulu atmosferi ile bir hayaletin sessizliğini ve gölgesini anımsatan Ghost (Hayalet) lakaplı piyanolu üçlüsünün, enerjik ilk bölümü ile gerçekleşiyor. 24 Mayıs 2025, Cumartesi 20.00 – Hakan Talu & Derya Türkan & Murat Aydemir & CRR Türk Müziği Topluluğu Osmanlı saraylarında geçen bir ömrün izleriyle Avrupa’dan gelen bir prensin kaleminden dökülen notalar CRR’de yeniden hayat buluyor. CRR Türk Müziği Topluluğu’nun “Esir ve Prens” başlıklı bu özel konseri, Ali Ufki Bey (Wojciech Bobowski) ve Dimitrie Cantemir’in notaya aldığı 17. yüzyıla ait eserler üzerinden İstanbul’un çok katmanlı müzik kültürünü görünür kılıyor. Şef ve tambur sanatçısı Hakan Talu yönetimindeki konserin solistleri ise Derya Türkan ve Murat Aydemir olacak.

REKLAM 27 Mayıs 2025, Salı 20.00 – Caravaggio & Strasbourg Percussions Deneysel cazın sert vuruşları, çağdaş müziğin katmanlı yapısı ve post-rock’ın enerjisi tek bir yapıda birleşiyor. Fransız topluluk Caravaggio ile Strasbourg Percussions’un gerçekleştireceği “RuptuR” projesi, sesin hem fiziksel hem de duygusal sınırlarını zorlayan bir yapıt olarak dinleyiciyle buluşacak. Besteciler Benjamin de la Fuente ve Samuel Sighicelli’nin imzasını taşıyan bu özel performansın ışık tasarımı Christophe Schaeffer, ses tasarımı Vanessa Court ve teknik koordinasyonu Laurent Fournaise tarafından üstleniliyor. 28 Mayıs 2025, Çarşamba 20.00 – Dilek Türkan & Artvark Saxophone Quartet Balkan coğrafyasının çok katmanlı müzikal mirası, cazın yaratıcı doğasıyla buluşuyor. Türk müziğinin zarif ve güçlü sesi Dilek Türkan ile Hollandalı Artvark Saxophone Quartet’in bir araya geldiği “Balkan Renkleri” projesi İstanbullu dinleyiciyle buluşacak. Farklı geleneklerin iç içe geçtiği bu özel gecede, geçmişin melodileri bugünün doğaçlamalarıyla yeniden yorumlanacak. 31 Mayıs 2025, Cumartesi 20.00 – Nil Venditti & Francesca Dego & CRR Senfoni Orkestrası

Uluslararası kariyerini Londra Filarmoni Orkestrası, İsveç Radyo Senfoni Orkestrası ve Bergen Filarmoni gibi prestijli topluluklarla sahne alarak taçlandıran, BBC Senfoni Orkestrası ile kaydettiği Busoni ve Brahms konçertolarıyla Franco Abbiati Ödülü’ne layık görülen İtalyan-Amerikalı kemancı Francesca Dego, Nil Venditti yönetimindeki CRR Senfoni Orkestrası ile İstanbul’da! Sanatçı, bugüne dek NHK Senfoni Orkestrası ile Japonya turnesinden Washington National ve Indianapolis Senfoni Orkestraları’na, Orquesta de Castilla y León’dan Stars of the White Nights Festivali’ne kadar dünyanın dört bir yanında önemli performanslara imza attı. Etkinliklerin biletleri CRR gişesi ve Biletix’ten temin edilebilir.