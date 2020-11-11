2015 dünya çapınca yapılan sağlık konferansında bu meyvenin tüketilmesi antibiyotiklerin azalmasını sağlayacağını açıklanmıştır. Mevsim geçişlerinde özellikle tüketimi tavsiye edilir. A vitamini, C vitamini ve E vitamininin yanı sıra demir, betakaroten ve lif bakımından oldukça zengindir.

Cranberry’nin (Turna Yemişinin) Faydaları Nelerdir?

•Göz Sağlığına İyi Gelir: Bu meyve A vitamini açısından çok zengindir. A vitamini göz sağlığınıza iyi gelir, hastalıkları önler ve görme becerinizin daha iyi olmasını sağlar. Ek olarak, Cranberry (turna yemişi) yemek, göz tansiyonunun düşürülmesine yardımcı olur. Bu, özellikle glokom rahatsızlığı olan kişiler için çok önemlidir. Bu meyve, göz sağlığımızı korumak ve hastalıkları önlemek için harika ve doğal bir yöntemdir. Unutmayın, her yıl bir göz doktoruna gidip, gözlerinizi kontrol ettirmeniz önerilmektedir. Ayrıca bu, göz rahatsızlıklarının ve görme kaybının önlenmesine yardımcı olur.

•İdrar Yolu Rahatsızlıklarını Önler: Antibakteriyel özelliği sayesinde turna yemişi, idrar yolu rahatsızlıklarının önlenmesine yardımcı olur. Bu meyve, vücudu ve kanı arındırmaya yardım eder ve bakterilerin vücuttan atılmasını sağlar. Bu yüzden, idrar yolu rahatsızlıklarında, sistit veya böbrek taşı gibi durumlarda bu meyveyi yemek, sorunun giderilmesinde çok etkili olur.

Böbrek ve idrar yolu sorunlarının tedavisini desteklemek için, sabahları ve akşam üstleri birer bardak turna yemişi suyu içilmesi önerilir. Bu meyve, rahatsızlığınızı kısa sürede, doğal yollarla çözmenize yardımcı olur.

• Turna Yemişi Cildinize İyi Gelir: Pek çok kişi ciltlerine iyi bakmak ve yaşlanmanın etkilerini geciktirmek için pahalı kremler alır. Bu kişiler çeşitli yiyeceklerin cilt sağlığına pek çok kremden daha faydalı olduğunu bilmiyor olabilir. Bu sağlıklı ve yaşlanma önleyici yiyeceklerden birisi de Cranberry (turna yemişi)dir. İçerdiği antioksidan ve vitaminler sayesinde, cildi iyileştirir ve parlaklığını arttırır. Ayrıca bu meyve, cilt için çok faydalı olan kollajen üretimini arttırır. Birkaç hafta boyunca her gün turna yemişi suyu içerseniz, cildiniz daha genç görünmeye başlar.

•Bağışıklık Sistemini Güçlendirir: Bu meyvenin en az bilinen özelliklerinden birisi “stilben” içermesidir. Bu madde bedeni korumaya yardımcı olur, bakteri ve virüsleri engeller. Eğer kendinizi grip veya soğuk algınlığına karşı doğal yollarla korumak istiyorsanız, cranberry (turna yemişi) suyu içmelisiniz.

•Mide Kanserine Karşıdır: En yaygın kanser türevlerinden biri de mide kanseridir. Mide kanseri; mide yaralar ve mide iltihapların sonucunda oluşabilir ve turna yemişi tüketim sonucunda mide ülserine karşı iyi gelir. Cranberry (Turna yemişi) meyvesinden düzenli tükettiğinizde mide de oluşan enfeksiyonlar azaltılabilir ve mide kanserindeki hücrelerin büyümesi engellenir.

•Kardiyovasküler Sağlık İçin: Dünya çapında ölümlerin en çok yaşandığı hastalıklarında başında kalp hastalığıdır. Cranberry (Turna yemişi) meyvesinde bulunan antioksidanlar kardiyovasküler sağlığı koruyucu bileşenlere sahiptir. Kötü kolesterolün düşmesinde etken olan turna yemişi iyi kolesterolü de destekleyerek vücut sağlığını korur.

•Diş Çürümesine Karşı: Cranberry (Turna yemişi) de bulunan bileşenler diş sağlığını korur ve ağızda oluşan bakterilerin azalmasına yardımcı olur.

•Doğal Yağ Bulunur: Omega 3 ve omega 6 yağları bulunan Cranberry (turna yemişi) meyvesi günlük ihtiyacınız olan doğal içerikleri tek bir seferde size 1 kasede sağlar.