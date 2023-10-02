Çözmek için bütün dikkatinizi vermeniz gereken en iyi mantık bilmeceleri

Adam snowboard yapmaktan dönmüştü. Ancak arkadaşlarıyla tekrar bir araya geldiğinde eşyalarını kontrol etti ve yemeğinin eksik olduğunu fark etti ve arkadaşlarına bu konuda bir şey bilip bilmediklerini sordu. İlk kadın bütün gün paten yaptığını, diğeri ise sabahtan beri ateşin yanında aynı meyve suyunu içtiğini söyledi. Adam içlerinden birinin yalan söylediğini anladığı için hemen gülümsedi. Hangisi yalan söylüyordu?