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        Haberler Yaşam Çözmek için bütün dikkatinizi vermeniz gereken en iyi mantık bilmeceleri

        Çözmek için bütün dikkatinizi vermeniz gereken en iyi mantık bilmeceleri

        Her gün bulmaca çözmek beyninizin zinde kalmasına yardımcı olur. Bulmacalar sayesinde; belleğinizi, problem çözme becerilerinizi, görsel muhakeme yeteneğinizi geliştirebilirsiniz. Resim bilmeceleri basit gibi görünebilir ancak bunları çözmek için detayları çok iyi takip etmek gerekir.

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        Habertürk
        Giriş: 02.10.2023 - 16:19 Güncelleme: 02.10.2023 - 16:19
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        • 1

          Bu kadınlardan hangisi hamile?

        • 2

          3 numaralı kadın çünkü karnından dolayı ayakkabı bağcıklarını bağlayamamış.

        • 3

          1 Ocak'ta bir adam suç ihbarında bulunmak için polisi aradı ve polise, kendisinin yan binadaki yılbaşı partisine katılırken değerli eşyalarının çalındığını söyledi. Partinin muhteşem olduğunu ve Noel ağacının ışıklarının parıldadığını söyledi. Adam suçu partinin ev sahibi olan komşusuna yükledi. Polis komşuyu sorgularken onun hikâyesini duymasına gerek yoktu çünkü adamın yalan söylediğini hemen anlamıştı. Polis yalan söyleyeni nasıl anladı?

        • 4

          Komşu yalan söylüyordu çünkü Noel ağacının ışıkları yanmıyordu ve iki ampül kayıptı.

        • 5

          Bu kadınlardan biri tehlikede ama hangisi?

        • 6

          3 numaralı kadın çünkü koşarken aynı anda sakız çiğniyor ve bu şekilde boğulabilir.

        • 7

          Birisinin acilen doktora görünmesi gerek ama kimin?

        • 8

          Şişmiş ve kırmızıya dönen bacaklar özellikle kalp gibi ciddi bir sağlık sorununun göstergesi olabilir.

        • 9

          Adam snowboard yapmaktan dönmüştü. Ancak arkadaşlarıyla tekrar bir araya geldiğinde eşyalarını kontrol etti ve yemeğinin eksik olduğunu fark etti ve arkadaşlarına bu konuda bir şey bilip bilmediklerini sordu. İlk kadın bütün gün paten yaptığını, diğeri ise sabahtan beri ateşin yanında aynı meyve suyunu içtiğini söyledi. Adam içlerinden birinin yalan söylediğini anladığı için hemen gülümsedi. Hangisi yalan söylüyordu?

        • 10

          Elinde bardak tutan kadın yalan söylüyor çünkü eğer sabahtan beri ateşin başında oturmuş olsaydı buzlar erirdi.

        • 11

          İki banyodan birinde bir uzaylı yaşıyor ama hangisinde?

        • 12

          Uzaylı soldaki banyoda yaşıyor çünkü lavaboya bırakılan eldivenlerin farklı ölçülere sahip üç parmağı var.

        • 13

          Hangisi kurt adam?

        • 14

          Soldaki kadın kurt adam çünkü bir ay kolyesi takıyor.

          Kaynak: BrightSide

        Haberi Hazırlayan: Başak Kanık
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