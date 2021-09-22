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Türkiye’de dijital öğrenme alanında faaliyet gösteren Enocta, yapay zeka desteğinde kişiye özel eğitim önerileri sunan, aynı zamanda dijital eğitim kataloğunda bulunan 5000’den fazla içeriği yıllık abonelik ile kullanıcıların sınırsız erişimine açan yeni modelini tanıttı. Dijital eğitim çözümlerinde 20 yılı aşkın deneyimle yurtiçi ve yurtdışında 500’den fazla kurumda yaklaşık 3 milyon kişiye hizmet verdiklerini belirten Enocta CEO’su Ahmet Hançer, Enocta’nın Covid-19 pandemisi koşullarında hayata geçirdiği yenilikler hakkında şu bilgileri verdi:

“Ülkemizde bulunan yetenek açığını ve çok geniş bir kitlenin yaşam boyu öğrenme ihtiyacını göz önüne alarak Temmuz ayında çok önemli yeniliklere imza attık. Enocta Dijital Eğitim Kataloğunda bulunan 5000’den fazla içerik yıllık abonelik modeli ile kurumlarda çalışan kullanıcıların sınırsız erişimine açıldı. Bu adım atılırken yapay zeka uygulaması ile öğrenme deneyimine dayalı eğitime geçildi. Böylece bir yandan sınırsız eğitim dünyasına geçilirken, diğer yandan kullanıcı analizi yaparak kişiye özel içerikler sunan bir sistem oluşturuldu.”

PANDEMİ İLE TALEP ARTTI

Ocak 2020'de Dünya Sağlık Örgütü’nün (WHO), Covid-19'u küresel sağlık acil durumu ilan etmesinin ardından, dünyanın özellikle sosyal ilişkiler ve iş yaşamı açısından yeni bir döneme girdiğine dikkat çeken Hançer, 2020 yılı ve 2021’in ilk yarısında; çalışanlar tarafından alınan dijital eğitim sayısı ve mobil cihazlardan online eğitime erişim gibi başlıklarda yüzde 150’ye varan artışlar olduğunu, özellikle sanal sınıf uygulamalarının kullanımında 6 kata varan yükselişler yaşandığını söyledi.

Kurumların, birçok başlıktaki eğitimlerini 'e-öğrenme'ye taşıdığını ve dijital çağın gereği olarak bu eğilimin devam edeceğini vurgulayan Hançer, “Biz de yeni modüllerimizi devreye alacağız. Müşterilerimiz, iş ortaklarımız ve yetkin ekibimiz ile sürekli teknolojilerimizi güncelliyor ve öğrenen odaklı tasarımlarımızı geliştiriyoruz” dedi.

150’DEN FAZLA YENİ EĞİTİM

Yeni eğitim hamlesinin bir parçası olarak makine öğrenimi, yapay zeka gibi teknolojilerden etkin bir şekilde yararlanıldığını vurgulayan Hançer, yapay zekanın, eğitim süreçlerinde rehberlik, takip, iletişim ve pekiştirici rollerde daha etkin kullanılmaya başlandığını belirtti. Hançer, teknolojik yenilikler ve yeni uygulamalara ek olarak değişen ihtiyaçlara yanıt oluşturacak içerik üretimine de hız verildiğine dikkat çekerek, şöyle konuştu:

“Dijital çağda beceriler ve bilgiler hızla eskiyor, yeni bilgi ve becerilere ihtiyaç oluyor. Ayrıca ömür boyu öğrenme kavramı gerçeklik haline geliyor. Biz de bu durumun ortaya çıkardığı içerik ihtiyacına yanıt oluşturmak amacıyla iş ortaklarımızın ve çalışanlarımızın sayısını arttırarak, 2020 yılında 150’den fazla yeni eğitimi kataloğumuza ekledik. Her yıl yeni içerik, uygulama ve teknolojilerle sürekli gelişimi hayatlarının bir parçası haline getiren insanlara gerekli olan dijital öğrenme teknoloji ve içeriklerini sunabilmeyi amaçlıyoruz.”