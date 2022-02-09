Japon prenses hastaneye kaldırıldı

2012'de hayatını kaybeden Prens Tomohito'nun küçük kızı Prenses Yoko Salı günü COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından hastaneye kaldırıldı. Prensesin, İmparatorluk Sarayı'nın içindeki hastaneye yatırıldığı açıklandı.

Prensesin hastaneye kaldırılmasının ardından, 2 gün önce bir araya geldiği ablası Prenses Akiko'nun da test olacağı açıklandı.

Prensesin bir süredir etkinliklere katılmadığı virüsü nereden kaptığının bilinmediği de belirtildi. Prenses son olarak 30 Ocak'taki saray içerisindeki seremoniye katılmıştı.