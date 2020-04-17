COVID-19 artık tamamlayıcı sağlık sigortası kapsamında

Rahim Ak rak@cyh.com.tr

Türk Nippon Sigorta, Medical Park iş birliğiyle yaklaşık 3 yıl önce hayata geçirdiği; mevcut hastalıkların dahil olduğu, 80 yaşına kadar sigortalanabilme fırsatı sağlayan ‘’Sağlığınız Bizde’’ tamamlayıcı sağlık sigortası (TSS) ürününü geliştirmeyi sürdürüyor. Şirket, koronavirüs salgını nedeniyle, tüm sigortalılarına sosyal fayda sağlamak amacıyla hem mevcut ‘’Sağlığınız Bizde’’ ürünü kullanıcılarına hem de bu ürünü satın almak isteyenlere Covid-19 teminatının poliçeye dahil edildiğinin müjdesini verdi. Üründe hayata geçirilen bir diğer yenilik ise; Sağlığınız Bizde kullanıcılarının Medical Park’ın pek çok branştan hekimine, evden çıkmaya gerek olmadan görüntülü görüşmeler ile sağlıklarına ilişkin danışmanlık alabilmesi oldu. Bu ayrıcalık sayesinde başta kronik hastalıklarla mücadele edenler, 65 yaş ve üzerindeki kişiler olmak üzere sağlıkla ilgili ihtiyaçları olan herkes, evlerinden çıkmadan, kendi yaşam alanlarında hekimlere akıllı telefonları ile yapabilecekleri görüntülü görüşmelerle ulaşabilecek; sağlık durumlarıyla ilgili soru işaretlerini ortadan kaldırabilecek.

HASTANE SEÇİMİNE OLANAK SAĞLAYACAK

Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Dr. E. Baturalp Pamukçu, zor dönemlerde sigortalılarının yanında olduklarını gösteren ve bir sosyal fayda olarak nitelendirilebilecek bu değişikliğin, küresel anlamda tüm dünyayı etkisi altına almış salgınla ilgili sigortalıları bir nebze de olsa rahatlatacağını ve riskin oluşması halinde, sigortalının hastane seçimi yapabilmesine olanak sağlayacağını ifade etti. Pamukçu, "Dünya ve Türkiye, koronavirüs salgını nedeniyle zor günlerden geçiyor. Bu dönemi, hep birlikte bir dayanışma içerisinde, iletişim kanallarımızı her daim aktif tutarak, sağlık anlamında en az hasarla atlatacağımıza inanıyorum. Bu dayanışmanın güzel bir örneği olarak Covid-19 teminatlı Sağlığınız Bizde TSS ürünümüzün, mevcut faydası dışında tüm satış kanallarımız ve sigortalılarımız tarafında gerçekten ihtiyaca uygun bir ürün haline geldiğini düşünüyorum’’ dedi.

ONLİNE DOKTOR HİZMETİ DE VAR

Sağlığınız Bizde ürünündeki tek değişikliğin Covid-19’un teminat altına alınması olmadığını dile getiren Pamukçu şunları söyledi; ‘’Ürünümüze dahil edilen Covid-19 teminatı kadar, sigortalılarımızın sigorta süresi boyunca maksimum 5 defa olmak üzere telefonla görüntülü uzman doktor görüşmesi yapabilecek olmaları da bu dönemde sektör için gerçekten önemli bir adım. Uzman görüşü teminatına ek olarak, tahlillerini evde yaptırması gereken hastalarımıza bu ürünle birlikte evde tahlil yaptırma imkânı sunuyor ve yapılacak tahlilin yüzde 50’sini bu poliçe kapsamında karşılıyoruz. Tüm bu saydığımız iyileştirmelerin yanında, 80 yaşa kadar sigortalanma hakkı verilen bu ürünümüzün yaş limitini de önümüzdeki üç ay için 85 yaşa kadar çıkartmış bulunuyoruz. Bu üründe mevcut hastalıkların da kapsam dahilinde olduğunu ayrıca hatırlatmak isterim’’ diyerek sözlerini tamamladı.