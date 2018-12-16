Cosenza: 0 - Benevento: 0

Cosenza ile Benevento İtalya Serie B mücadelesinde karşılaştı.Cosenza takımı sahaya şu kadro ile çıktı: Pietro Perina, Kastriot Dermaku, Riccardo Idda, Tommaso D'Orazio, Matteo Legittimo, Luca Palmiero, Domenico Mungo, Mirko Bruccini, Angelo Corsi, Alain-Pierre Baclet, Gennaro TutinoBenevento takımın hocası sahaya şu oyuncuları sürdü: Lorenzo Montipo, Gaetano Letizia, Luca Antei, Jean-Claude Billong, Gianluca Di Chiara, Andres Tello, Filippo Bandinelli, Massimo Coda, Riccardo Improta, Cristian Buonaiuto, AsencioKarşılaşma golsüz bitti.İddaa'da 383 koduyla açılan bu maçta beraberliğe oynayanlar 2.60 oran kazanmış oldu.Cosenza son 5 karşılaşmada 2 galibiyet, 2 beraberlik, 1 yenilgi almış oldu. Benevento ise 1 galibiyet, 3 beraberlik, 1 yenilgilik performansa sahip.