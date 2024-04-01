Çorum 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın oldu!
Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, Çorum'da da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Oy sayımı tamamlandı ve Çorum Belediye Başkanı'nın kim olduğu kesin olmayan sonuçlara göre açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çorum Belediye Başkanı kim oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...
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31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulmuştu. Bu seçimde, 34 farklı siyasi partinin adayları yarıştı. Çorum'da da vatandaşlar, kendi ilçelerinin ve belediyelerinin geleceğini belirlemek için yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çorum Belediye Başkanı belirlendi ve yeni yerel yönetimin ismi belli oldu. Peki, Çorum Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...
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ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN OLDU!
Kesin olmayan sonuçlara göre, Çorum'da belediye başkanı olarak Halil İbrahim Aşgın seçildi.
Çorum'da açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın'ın Çorum Belediye Başkanlığı resmiyet kazanacak.
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31 MART 2024 ÇORUM İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Çorum ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.
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EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU
49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.
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İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.