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        Haberler Gündem Çorum Seçim Sonuçları: 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çorum Belediye Başkanı kim oldu?

        Çorum 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın oldu!

        Ülke genelinde gerçekleştirilen yerel seçimlerin ardından, Çorum'da da heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milyonlarca seçmen, yerel yöneticilerini belirlemek üzere sandık başına gitmişti. Oy sayımı tamamlandı ve Çorum Belediye Başkanı'nın kim olduğu kesin olmayan sonuçlara göre açıklandı. Peki, 31 Mart 2024 Yerel Seçim sonuçları ile Çorum Belediye Başkanı kim oldu? İşte konuyla ilgili bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 02:51 Güncelleme: 01.04.2024 - 03:04
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        • 1

          31 Mart 2024 yerel seçimlerinde, Türkiye genelinde 206 binden fazla sandık kurulmuştu. Bu seçimde, 34 farklı siyasi partinin adayları yarıştı. Çorum'da da vatandaşlar, kendi ilçelerinin ve belediyelerinin geleceğini belirlemek için yoğun bir katılımla sandık başına gitti. Kesin olmayan sonuçlara göre, Çorum Belediye Başkanı belirlendi ve yeni yerel yönetimin ismi belli oldu. Peki, Çorum Belediye Başkanı kim oldu? Detaylar haberimizde...

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        • 2

          ÇORUM BELEDİYE BAŞKANI HALİL İBRAHİM AŞGIN OLDU!

          Kesin olmayan sonuçlara göre, Çorum'da belediye başkanı olarak Halil İbrahim Aşgın seçildi.

          Çorum'da açılan sandık sayısı yaklaşık olarak yüzde 100 seviyesine ulaştı. Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) birkaç gün içinde açıklayacağı kesin sonuçlarla birlikte, AK Parti adayı Halil İbrahim Aşgın'ın Çorum Belediye Başkanlığı resmiyet kazanacak.

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        • 3

          31 MART 2024 ÇORUM İLÇELERİ YEREL SEÇİM SONUÇLARI

          Kesin olmayan seçim sonuçlarına göre; Çorum ilçelerinin seçim sonuçlarına aşağıdaki link üzerinden ulaşabilirsiniz.

          ÇORUM İLÇE İLÇE SEÇİM SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

        • 4

          EN ÇOK ADAY ÇIKARAN ŞEHİR İSTANBUL OLDU

          49 adayla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, en çok adayın yarıştığı belediye oldu. Bu adaylardan 22'si siyasi parti, 27'si ise bağımsız olarak seçime katıldı.

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        • 5

          İstanbul'u 29 adayla Gaziantep ardından 28 adayla Malatya takip etti. Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından 3'ü bağımsızken; Malatya Büyükşehir Belediye Başkan adaylarından ise 5'i bağımsız olarak seçime girdi.

          Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için 19'u siyasi parti, 5'i bağımsız olmak üzere 24 aday yarıştı.

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