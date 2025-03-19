Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Çorum'daki kahvehane saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi | Son dakika haberleri

        Çorum'daki kahvehane saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi

        Çorum'da kahvehaneye düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda can kaybı 2'ye yükseldi. 13 gündür tedavisi süren 46 yaşındaki Salih Sarıçam kurtarılamadı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2025 - 03:17 Güncelleme: 19.03.2025 - 03:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'daki kahvehane saldırısında ölü sayısı 2'ye yükseldi
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye 6 Mart'ta düzenlenen 1 kişinin öldüğü, 4 kişinin yaralandığı silahlı saldırıda yaralanan ve 13 gündür tedavisi süren Salih Sarıçam (46), yaşamını yitirdi.

        Çay ocağına silahlı saldırı: 1 ölü, 4 yaralı
        Haberi Görüntüle

        Çorum Belediyesi'nde işçi olarak çalışan Sarıçam'ın cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

        AA'nın haberine göre; saldırıda yaralanan İ.Y, Ş.M. ve O.Z'nin ise tedavilerinin tamamlanmasının ardından taburcu edildiği öğrenildi.

        6 Mart'ta Hüseyin Can S'nin Çorum Adliyesi'nin yanındaki kahvehaneye düzenlediği silahlı saldırıda Barış Can Özel, Salih Sarıçam, İ.Y, Ş.M ve O.Z. yaralanmıştı. Yaralılardan Barış Can Özel, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı.

        Olayın ardından kaçan ve kent merkezinde polis ekiplerince yakalanan Hüseyin Can S. çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #çorum
        #haberler
        #Son dakika haberler
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İşte diploması iptal edilen 28 kişi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        İBB Başkanı İmamoğlu'nun diploması iptal edildi
        Astronotlar dünyaya döndü
        Astronotlar dünyaya döndü
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Siber Güvenlik Kanunu Resmi Gazete'de
        Zelenskiy: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor
        Zelenskiy: Rusya yeni saldırılara hazırlanıyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        Netanyahu: Müzakereler ateş altında devam edecek
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        F.Bahçe'ye şampiyonluk göndermesi!
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Merz: Bu Avrupa'ya karşı bir savaştır
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        Trump ile Putin arasındaki görüşme sona erdi
        İstanbul'da kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        İstanbul'da kaydedildi! Yüksekler bembeyaz oldu!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Filistinliler yeniden göç etmeye başladı!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Samsunspor, F.Bahçe'yi TFF'ye şikayet etti!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        Arda Güler'in maaşı ortaya çıktı!
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        "Hiçbir şey bilmiyorum, ilgilenmiyorum"
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İsrail ateşkesi bozdu, Gazze'yi vurdu!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        İşte Kemerburgaz Tesisleri'nden görüntüler!
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Vefa gecesiyle onurlandırılacak
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Erzincanlı motor ustası doğal gaz borularından off-road aracı yaptı
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Fed'in faiz kararı ne olur?
        Habertürk Anasayfa