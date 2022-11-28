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Çorum'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı, 12 gözaltı

Çorum'da husumetli iki grup arasında başlayan tartışma, kısa sürede büyüyerek silahlı, bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda 2 kişi yaralanırken, 12 şüpheli gözaltına alındı

Giriş: 28.11.2022 - 03:52 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı, 12 gözaltı
Çorum'da silahlı bıçaklı kavga: 2 yaralı, 12 gözaltı
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AA

Çorum’da iki gurup arasında çıkan silahlı ve bıçaklı kavgada iki kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, husumetli iki grup arasında Bahçelievler Mahallesi İpeklievler 52. Sokak’ta çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Kavgada A.E. bıçakla, A.C.A. ise tüfekle ateş edilmesi sonucu vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Yaralılar sağlık ekiplerince ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

AA'nın haberine göre; kavgaya karıştığı iddiasıyla 2'si çocuk 12 kişi gözaltına alındı. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplere, kaçan bir aracı durdurarak içindeki şahıslara müdahale ettikleri sırada başka bir araçtan pompalı tüfekle ateş edildi.

Açılan ateş sonucu polis aracına çok sayıda saçma isabet etti. Zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

*Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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