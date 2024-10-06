Çorum'da otomobil ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı
Çorum'da otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
Emirhan Y. (17) idaresindeki motosiklet, Üçdutlar Mahallesi Ahçılar 16. Sokak’ta Nihat S’nin (63) kullandığı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan Sevda S. (60) ve Gökhan B. (18) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kentteki bir özel hastaneye kaldırılan yaralılardan Emirhan Y. ve Gökhan B'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.