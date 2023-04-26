Çorum'da ölümlü kaza

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adnan Halat'ın (65) kullandığı motosiklet, Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde Efe Ali K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpışıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Halat'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Efe Ali K. ise gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.