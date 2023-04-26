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Çorum'da motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü

Çorum Osmancık'ta motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı. Feci kazada motosikletin sürücüsü 65 yaşındaki Adnan Halat, yaşamını yitirdi

Giriş: 26.04.2023 - 01:26 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da motosiklet ile hafriyat kamyonu çarpıştı: 1 ölü
Çorum'da ölümlü kaza
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AA

Çorum'un Osmancık ilçesinde hafriyat kamyonuyla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Adnan Halat'ın (65) kullandığı motosiklet, Gemici Mahallesi Beyazıt Caddesi'nde Efe Ali K. yönetimindeki hafriyat kamyonuyla çarpışıp devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Halat'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Halat'ın cenazesi, Osmancık Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Efe Ali K. ise gözaltına alındı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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