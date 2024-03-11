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        Haberler Gündem Çorum'da kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi - Güncel haberler

        Çorum'da kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi

        Çorum'da polis ekiplerince yapılan trafik denetiminde, kurallara uymayan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza uygulandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 02:52 Güncelleme: 11.03.2024 - 02:53
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        Kurallara uymayan sürücülere para cezası
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        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bahçelievler Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi ve İçeridere Bağları mevkisinde uygulama yaptı.

        926 aracın kontrol edildiği uygulamalarda, ehliyetsiz ve alkollü araç kullanarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren ve abartı egzoz kullanan 14 sürücüye 188 bin 332 lira ceza kesildi.

        Uygulamalarda 1 motosiklet ile 4 araç trafikten menedildi.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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