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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Fenerbahçe Fenerbahçe, Pendikspor'u devirdi! Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç - Fenerbahçe Haberleri

        Fenerbahçe, Pendikspor'u devirdi! Fauller damga vurdu! 114 dakikalık maç

        Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor'u konuk eden Fenerbahçe, 1-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmayı 4-1 kazanarak zirve yarışına devam etti. Maçın özellikle ilk yarısına fauller damga vurdu. İşte karşılaşmadan yansıyanlar...

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 10.03.2024 - 23:31 Güncelleme: 10.03.2024 - 23:32
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        • 1

          İlk yarıda Pendikspor'dan 17 faul

          Siltaş Yapı Pendikspor, müsabakanın ilk yarısını 17 faulle tamamladı. Maçın ilk yarısı 58 dakika oynanırken, gerçekleştirilen fauller sebebiyle ilk yarıda top 23 dakika 15 saniye oyunda kalabildi. İlk yarıda ayrıca yaklaşık her 45 saniyede bir faul gerçekleşti. Maç ise toplam 114 dakika sürerken topun oyunda kalma süresi 47 dakika oldu.

        • 2

          Penaltı VAR'la geldi

          Fenerbahçe'nin 85. dakikada kazandığı penaltı vuruşu, VAR kararıyla geldi. Maçın 83. dakikasında ceza sahası çizgisi üzerinde İrfan Can Kahveci, Ndiaye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem Kadir Sağlam pozisyonda faul kararı verdi. Oyuncuların tedavisi sırasında VAR hakemi, Kadir Sağlam'ı uyardı ve bu uyarının üzerine Kadir Sağlam penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşu için topun başına geçen Michy Batshuayi, 87. dakikada topu filelerle buluşturdu.

        • 3

          Mert Hakan, kritik anlarda sahnede

          Fenerbahçe'nin takım kaptanlarından Mert Hakan Yandaş, son haftalarda kritik anlarda skor bulmayı başardı. Süper Lig'in 27. haftasında Kasımpaşa'yı ağırlayan Fenerbahçe, karşılaşmada 1-0 gerideyken sahneye çıkan Mert Hakan, şık bir golle takımına beraberlik sayısını getirmiş ve Fenerbahçe sahadan 2-1 galibiyetle ayrılmıştı. 29 yaşındaki oyuncu, bu karşılaşmada da takımı 1-0 yenik durumdayken sahneye çıkarak beraberlik sayısına imza attı.

        • 4

          Dzeko, başına darbe aldı

          Fenerbahçe'nin tecrübeli santrforu Edin Dzeko, başına darbe aldı. Maçın 34. dakikasında bir kenar ortasında savunma ve kaleciyle hava topuna yükselen Dzeko, yerde kaldı. Pozisyonda aldığı darbeyle kaşı açılan 37 yaşındaki oyuncu, tedavisinin ardından mücadeleye devam etti.

        • 5

          Fenerbahçe, ligde 6. kez geriden gelerek kazandı

          Kanarya; bu sezon geriye düştüğü Antalyaspor (3-2), Fatih Karagümrük (2-1), MKE Ankaragücü (2-1), Çaykur Rizespor (3-1), Kasımpaşa (2-1) ve Pendikspor (4-1) maçlarından galibiyetle ayrıldı.

        • 6

          Ferdi ligde siftah yaptı

          Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u 4-1 mağlup ederken Ferdi Kadıoğlu da bir golle takımına katkı sağladı. Müsabakaya 11’de başlayan Ferdi, 90+2. dakikadaki pozisyonda ceza sahasında rakiplerini geçerek fileleri havalandırdı. Bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri ve grup aşamasında toplam 2 gol kaydetti. 24 yaşındaki milli futbolcu, 28 kez Süper Lig’de forma giyerken ligde ilk kez gol sevinci yaşadı.

        • 7

          Mert Hakan'dan Kadıköy'de yine gol

          Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, konuk ettiği Pendikspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde son 3 lig maçında 11 başlayan Mert Hakan Yandaş, ligde 2. golüne ulaştı. Pendikspor müsabakasının 59. dakikasında takımının beraberlik golünü kaydeden Mert Hakan, 27. haftada Kasımpaşa filelerini de havalandırmıştı. 29 yaşındaki orta saha, bu sezon Süper Lig’de 12 maça çıkarken, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 7, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise 3 maçta forma giydi. Mert Hakan, Pendikspor karşısında 74. dakikada yerini Michy Batshuayi’ye bıraktı.

        • 8

          Batshuayi'den 20. gol!

          Trendyol Süper Lig’in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor’u 4-1 mağlup ederken Michy Batshuayi, bir gole imza attı. Müsabakanın 74. dakikasında Mert Hakan Yandaş’ın yerine oyuna giren Belçikalı forvet, 87. dakikada penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 30 yaşındaki futbolcu, bu golle ligdeki gol sayısını 8’e yükseltti. Ziraat Türkiye Kupası’nda 6 golü bulunan başarılı oyuncu, UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde de takımı adına 6 gol üretti. Batshuayi, ligde Kayserispor maçında hat-trick, Türkiye Kupası maçında Adanaspor’a karşı da 4 gol atma başarısı gösterirken, bu sezon 3 kulvarda 20. golüne ulaştı.

        • 9

          Fenerbahçe seriyi 18 maça çıkardı

          Ligin 11. haftasında Trabzonspor’a 3-2 kaybeden Kanarya, daha sonrasında ligde oynadığı 18 maçı kaybetmedi. Sarı-lacivertliler; Fatih Karagümrük, Sivasspor, Beşiktaş, Kayserispor, İstanbulspor, Konyaspor, Gaziantep FK, Başakşehir, Ankaragücü, Antalyaspor, Rizespor, Kasımpaşa, Hatayspor ve Pendikspor'u mağlup ederken, Adana Demirspor, Galatasaray, Samsunspor ve Alanyaspor ile de berabere kaldı.

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