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        Haberler Gündem 3. Sayfa Aladağlar'da kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber öldü

        Aladağlar'da kayak sırasında üzerine kar kütlesi düşen kadın rehber öldü

        Nİğde'deki Aladağlar'da Alman turistlerle birlikte dağ kayağı yapan Türk rehberin üzerine kar kütlesi düştü. Kar kütlesi altında kalan İsmet İnan isimli rehber hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 20:27 Güncelleme: 10.03.2024 - 20:33
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          6 Alman dağcı ve Türk rehber İsmet İnan (49), dağ kayağı yapmak için Aladağlar Emli Vadisine çıktı.

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          Gruptakiler kayak yapmaya başladığı sırada rehber İnanın üzerine kar kütlesi düştü. Kar kütlesinin altında kalan İnan, olay yerinde yaşımını yitirdi.

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          Alman dağcıların ihbarı üzerine bölgeye AFAD, UMKE ve Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi.

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          Olayın ardından bölgeye gelerek yetkililerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, gazetecilere, 6 kişilik Alman turist grubu ve bunlara rehberlik eden İnanın dağ kayağı yapmak için Emli Vadisini kullandıklarını söyledi.

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          Grubun yüksek kesime çıkıp kayak yapmaya başladıklarında Türk rehberin kar kütlesinin altında kaldığını anlatan Çelik, "2 Alman turistin bilgi vermesi üzerine bütün ekipleri bölgeye yönlendirdik. Akşam saati olması dolayısıyla Alman dağcılar da bölgeden geri döndüler. Bugün için arama faaliyetlerini sonlandırıyoruz. Yarın hava açık olduğu takdirde ya helikopterle ya da ekiplerimiz cesedi alacaklar. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allahtan rahmet diliyorum, ailesine başsağlığı diliyorum." diye konuştu.

          Vali Çelik, Alman dağcıların sağlık durumlarının iyi olduğunu, bölgede çığ riski, havanın kapalı olması ve kar yağışı nedeniyle şu anda ekipleri göndermeme kararı aldıklarını kaydetti.

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