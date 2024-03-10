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        Haberler Gündem 3. Sayfa Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu

        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu

        Aydın'da 19 yaşındaki Seyhan Can, husumetli olduğu baba ve oğulun evine gitti, tartışma arbedeye dönüştü. Can, göğsünden bıçaklandı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 22:44 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:44
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        Baba ve oğulla tartıştı, canından oldu
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        Aydın'ın Nazilli ilçesinde Seyhan Can (19), husumetli olduğu belirtilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E. arasında kavga çıktı. Çıkan arbedede Can, M.E. tarafından göğsünden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili baba ve oğlu gözaltına alındı.

        Olay, saat 07.00 sıralarında Yeni Sanayi Mahallesi 549 Sokak'ta bir evde meydana geldi. Seyhan Can, aralarında önceden husumet olduğu belirtilen oto boyacısı M.E. ve babası S.E.’nin evine gitti.

        Fotoğraf: DHA

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Dışarıya çıkan baba ve oğlu ile Can arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada evden bıçak alıp gelen M.E., çıkan arbede sırasında Can'ı göğsünden yaraladı. Kanlar için yere yığılan Can, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı.

        Ağır yaralanan Can burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri S.E. ile cinayet şüphelisi olduğu belirtilen oğlu M.E.'yi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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