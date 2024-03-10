Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde, Eyüp Aslantürk'ün (57) darbedilerek öldürüldükten sonra konulduğu otomobille şarampole itilerek kaza sürü verilmesi olayıyla ilgili yürütülen soruşturma sonucunda şüpheliler B.E., K.S.Y., F.P., B.G., M.T. ve A.T., hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kaza, geçen yıl 13 Ekim'de saat 23.00 sıralarında Akdam Mahallesi, Erenler Caddesi'nde meydana geldi. Eyüp Aslantürk yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Aslantürk'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Eyüp Aslantürk'ün cansız bedeni, kaza yerindeki incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Kayseri Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Fotoğraf: DHA

DAVA AÇILDI

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlanarak iddianame düzenlendi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede B.E, K.S.Y, F.P., B.G., M.T. ve A.T. hakkında 'tasarlayarak adam öldürme' ve 'yardım etme' suçlarından müebbet hapis cezası istendi. Sanıkların güvenlik kameralarına yakalanmamak için arka yollardan Arslantürk'ün evinin bulunduğu yere gittiği ve plan doğrultusunda sanıklardan birinin evin elektriğinin bağlı olduğu trafonun kablosunu kestiğinin de tespit edildiğine yer verilen iddianamede şöyle denildi:

"3 sanığı evin arka kapısına bırakan B.E'nin; aracıyla iş yerine geri döndüğü, evin kapısını açan maktulü darbeden kar maskeli 3 sanığın, maktulün ağzını bez ve koli bandıyla, ellerini de plastik kelepçeyle bağladığı, ardından maktulü kendi aracına bindiren 3 sanığın, B.E'nin nişanlısının üzerine kayıtlı parselde bulunan bağ evine gitmek üzere yola çıktığı, yolda sanıklardan B.E'nin de aracıyla kendilerine katıldığı, sanıkların maktulü bağ evinin kömürlük olarak kullanılan deposuna götürdüğü tespit edilmiştir. Maktulü ağzı bağlı olarak darbettikleri, göğsünde kaburga kırıkları oluşacak şekilde darbedilen maktulün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenmiştir. Sanıkların, olaya trafik kazası süsü vermek amacıyla, maktulü öldürdükten sonra aracının şoför koltuğuna taşıdığı, F.P'nin maktulün kucağına, yan koltuğa da K.S.Y.'nin oturduğu, B.E.'nin aracıyla takip ettiği, F.P.'nin vitesi boşa alarak araçtan indiği ve aracı iterek su kanalına doğru yönlendirdiği tespit edilmiştir. Aracın çok fazla ilerlemeden durduğu, sanıkların diğer araç ile olay yerinden ayrıldığı belirlenmiştir."

"EVİNDEN ALIP KORKUTUP BIRAKMAYI AMAÇLIYORDUK"

İddianamede ifadesine yer verilen B.E., maktülün annesi hakkında asılsız ve çirkin sözler sarf ettiğini öne sürerek, "Evinden alıp, korkutup bırakmayı amaçlıyorduk. Maktul beni tanıdığı için aracımdan inmedim, yüzümü görmesini istemedim. B.G. veya F.P. maktulün nefes almadığını söyledi. Aracıyla yolda bıraktık. Biz şehir merkezine döndük. Maktulün aracının hareket edip su kanalına girdiğini görmedim" dedi. Sanıklar önümüzdeki günlerde ilk kez hakim karşısına çıkacak.

*Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.