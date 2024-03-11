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        Haberler Spor Futbol Olympiakos: 1 - Panathinaikos: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Olympiakos: 1 - Panathinaikos: 3 | MAÇ SONUCU

        Yunanistan Süper Lig play-off'larında teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, deplasmanda Olympiakos'u 3-1 yendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 00:00 Güncelleme: 11.03.2024 - 00:00
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        Derbide gülen taraf Terim'li Pana!
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        Teknik direktörlüğünü Fatih Terim'in yaptığı Panathinaikos, Yunanistan Süper Ligi'nde play-off'un ilk haftasında Olympiakos ile deplasmanda karşılaştığı maçı 3-1'lik skorla kazandı.

        Georgios Karaiskakis Stadı'nda oynanan play-off ilk hafta maçında Olympiakos, Panathinaikos'u konuk etti.

        Ev sahibi takım, 23. dakikada Daniel Podence'nin attığı golle 1-0 öne geçse de bu üstünlüğünü koruyamadı.

        Panathinaikos, 41. dakikada Anastasios Bakasetas, 45+2 ve 70. dakikalarda Fotis Ioannidis'in kaydettiği gollerle derbiden 3-1 galip ayrıldı. Konuk ekipte milli futbolcu Samet Akaydın, 90 dakika sahada kaldı.

        Bu sonuçla puanını 59 yapan Panathinaikos, 57 puanlı Olympiakos'u geride bırakarak üçüncü sıraya yerleşti.

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