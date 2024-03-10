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        Haberler Spor Futbol İspanya Arda Güler ilk golünü attı, Real Madrid, Celta Vigo'yu farklı devirdi - Futbol Haberleri

        Arda Güler ilk golünü attı, Real Madrid, Celta Vigo'yu farklı devirdi

        İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 28. haftasında Real Madrid sahasında oynadığı maçta Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ederken, oyuna son dakikalarda giren milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid'deki ilk gol mutluluğunu yaşadı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 22:59 Güncelleme: 10.03.2024 - 22:59
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        • 1

          İlk yarıyı Vincius Junior'un 21. dakikada attığı golle 1-0 önde kapatan Real Madrid, ikinci yarı Rüdiger'in yarattığı pozisyonda Celtalı futbolcu Vicente Guaita'nın kendi kalesine attığı golle (Dk. 79) skoru 2-0'a taşıdı.

        • 2

          Rakibine karşı sahadaki üstünlüğünü artıran eflatun-beyazlılar, 88. dakikada geliştirdiği atak sonunda Carlos Dominguez'in kendi kalesine attığı golle skoru 3-0 yaptı.

        • 3

          Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, karşılaşmanın 90. dakikasında Vinicius'un yerine Arda Güler'i sahaya aldı.

        • 4

          Arda 90+4. dakikada Dani Ceballos'un pasında sağ direk önünde topu ağlara göndererek, Real Madrid'deki ilk golünü attı ve maçın sonucunu belirledi.

        • 5

          La Liga'da 69 puanla liderliğini sürdüren Real Madrid'i, haftayı galibiyetle kapatan Girona (62) ve Barcelona (61) izliyor.

        • 6

          Arda golün ardından takım arkadaşları ile birlikte büyük sevinç yaşadı.

        • 7

          İşte maçtan ve Arda Güler'den kareler...

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