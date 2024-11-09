Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel Çorum'da kavşağın kapatılmasına tepki | Son dakika haberleri

        Çorum'da kavşağın kapatılmasına tepki: Vatandaşlar kara yolunu kapattı

        Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan kavşağın iptal edilmesini, D100 kara yolunu ulaşıma kapatarak protesto etti. Şenyurt Mahallesi Muhtarı Resul Bahar, yol genişletme çalışması nedeniyle 3 aydır mağdur olduklarını belirterek, "Bugün vatandaşlar ayaklandı, kendini göstermek istedi. 27 yıldır bu mahalledeyim, 27 yıldır bu kavşağımız var, yaya geçidimiz var. Biz hem yaya hem de araçlar için kavşak istiyoruz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.11.2024 - 18:24 Güncelleme: 09.11.2024 - 18:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çorum'da kavşağın kapatılmasına tepki
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Çorum'un Osmancık ilçesinde vatandaşlar, ilçenin iki yakasını birbirine bağlayan kavşağın iptal edilmesini, D100 kara yolunu ulaşıma kapatarak protesto etti.

        Kapatılan Kara Yolları Kavşağı yakınlarında toplanan vatandaşlar, D100 kara yolunda seyahat eden araçları durdurarak yolu geçişlere kapattı. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.

        Şenyurt Mahallesi Muhtarı Resul Bahar, mahallenin yaklaşık 6 bin nüfusa sahip olduğunu söyledi.

        .png
        .png

        Yol genişletme çalışması nedeniyle 3 aydır mağdur olduklarını belirten Bahar, "Bugün vatandaşlar ayaklandı, kendini göstermek istedi. 27 yıldır bu mahalledeyim, 27 yıldır bu kavşağımız var, yaya geçidimiz var. Biz hem yaya hem de araçlar için kavşak istiyoruz" dedi.

        REKLAM

        Bahar, konuyla ilgili AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya ile görüştüğünü ve kavşağın pazartesi günü açılacağına dair söz aldığını aktardı.

        Bunun üzerine yaklaşık bir saat ulaşıma kapanan D100 kara yolu tekrar ulaşıma açıldı. Bu sürede yolun her iki istikametinde yaklaşık 6 kilometre araç kuyruğu oluştu.

        .png
        .png

        Mahalle sakinlerinden Emine Mumcu ise kavşağın kapatılmasından dolayı engelli çocuğunu ilçe merkezine götürmek istediğinde yolunun 2.5 kilometre kadar uzadığını kaydetti.

        .png
        .png

        Öte yandan Osmancık Kaymakamı Furkan Duman ve Osmancık Belediye Başkan Vekili Bekir Atak da kavşağa gelerek vatandaşlarla görüştü.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #yerel haberler
        #Çorum Haberleri
        #osmancık ilçesi
        #kara yolları kavşağı
        Yazı Boyutu
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        Diyarbakır Baro Başkanı Nahit Eren'den Nevzat Bahtiyar'a: Narin'i başka yere gömdün mü?
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        19 yıl önce 2 kız kardeşi öldüren cani konuştu!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        R. Madrid yönetimi, Arda için devreye girdi!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Göbeklitepe’den daha eski olduğu düşünülüyor!
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Yarım asırlık 'Anadol'a gözü gibi bakıyor
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Icardi'nin mesajını ifşa etti
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Jose Mourinho: Süper Lig'e değişim lazım
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        Koronavirüs sandığı hastalığı karaciğer nakliyle yendi
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        O dünya çapında bir simge! İşte bilinmeyenleri...
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Ülke puanı sıralamasında son durum!
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Eşini boğarak öldürmüştü! "4 saniye sıktım"
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        Avrupa Ligi’ne Buruk imzası
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        86 yaşındaydı... Merdivenden düştü sanıldı! Gerçek kan dondurdu!
        Svensson göz dolduruyor!
        Svensson göz dolduruyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        Sonbahar yağmurları başlıyor!
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        "Ülkeyi terk ederim" demişlerdi
        Manken olmanın katı kuralları!
        Manken olmanın katı kuralları!
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Misilleme yarışı
        Misilleme yarışı
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Zenginler de artık modayı takip etmiyor: Sessiz lüks
        Habertürk Anasayfa