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Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

Çorum'un Dodurga ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü yaşamını yitirdi.

Giriş: 25.06.2023 - 21:26 | Güncelleme: ABONE OL
Çorum'da devrilen traktörün altında kalan kişi öldü
AA

Hasan Kunduz (55), Tekke köyündeki arazide çalıştığı sırada devrilen traktörün altında kaldı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Kunduz, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kunduz'un cenazesi, köy mezarlığında toprağa verildi.

Kunduz'un bu traktörle 22 yıl önce kardeşi Orhan Kunduz'un kaza yaparak hayatını kaybettiği, 19 yıl önce de eşi Satı Kunduz'un aynı traktörden düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.

Fotoğraf: AA

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