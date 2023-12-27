Çorum'da bıçaklı kavga: 1 ölü

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Çorum'da 2 arkadaş arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçakla öldürüldü.

Akkent 4. Cadde'deki bir evde Muhammet K. (29) ile Adem Özbudak (37) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre; tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Muhammet K, Adem Özbudak'ı bıçakla yaraladı.

OLAY YERİNDE ÖLDÜ İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçakla yaralanan Özbudak, sağlık ekiplerinin olay yerinde müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Özbudak'ın cenazesi otopsi işlemleri için Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

CİNAYET ZANLISI GÖZALTINA ALINDI Cinayet zanlısı Muhammet K. ise darp edildiği gerekçesiyle geldiği hastanede polis ekiplerince gözaltına alındı.